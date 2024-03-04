Если бы Россия могла или хотела открыть второй фронт в Приднестровье, она бы сделала это 24 февраля 2022: украинский военный журналист о ситуации в Молдове

„Очень много информационного шума связано с так называемым съездом так называемого Приднестровья. Там депутаты непонятно каких структур собрались впервые за 18 лет. Я очень кратко могу характеризовать то, почему возникла эта шумиха и прозвучали, и полетели в Москву эти обращения. Кстати, к этому присоединились и Гагаузия — есть такое автономное территориальное образование на территории Республики Молдова. Дескать, и этих людей власть в Молдове притесняет. Что касается непризнанного Приднестровья, то там все просто — „верните нам контрабанду“. Это то, о чем надо говорить. С 1 января Молдова ввела таможенные сборы, которые идут в бюджет страны — Молдова ведь суверенное государство“.

По словам Братчука, такое решение оказалось невыгодным для местных контрабандистов. Более того, он уверен, что это затронуло и Россию.

„Россияне активно и много пользовались — и, наверное, пытаются еще пользоваться этим контрабандным коридором в Европу, который проходил как раз через так называемое Приднестровье. И сколько дел натворила Россия через этот коридор нам, наверное, предстоит узнать — в том числе и на рынке вооружения.

Это и стало причиной того, что возникла шумиха. А чтобы придать этому какой-то благообразный вид — методичку достали. Она старая, в пыли, но тем не менее — притесняют русскоязычных. Хочу напомнить, что информационная шумиха шумихой и остается. Ситуация как с украинской стороны, как и со стороны Республики Молдова полностью контролируема, судя по заявлениям официального Кишинева. Если будут какие-то провокации, в том числе и вооруженные, будет дан жесткий ответ.

В любом случае мы должны понимать, что если бы Россия могла или хотела открыть так называемый второй фронт здесь, она бы сделала это 24 февраля 2022 года. На сегодняшний день такой возможности у России нет. Ну а боевые возможности корпуса РФ, который находится на территории Приднестровья, сильно завышены“.