Мнение
04.03.2024, 17:45

МНЕНИЕ | Самородний о праве голоса для россиян: „Я знаю эстонского гражданина, который совсем не лоялен Эстонии“

 
Олег Самородний
Олег Самородний
Олег Самородний
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

Наиболее глупый аргумент против лишения граждан России права голосовать на местных выборах сводится к тому, что вот мол кто-то знает российского гражданина, который очень лоялен к эстонскому государству. Лично я знаю одного эстонского гражданина, который вовсе не лоялен Эстонской Республике, но на этом основании я же не делаю вывод о том, что все граждане Эстонии не лояльны эстонскому государству, пишет публицист Олег Самородний.

Премьер-министр Кая Каллас стимулировала, казалось бы, уже затихшую полемику по поводу предложения о временном лишении проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.

Кая, являющаяся по совместительству еще и председателем Реформистской партии, явно старается подтянуть рейтинг своей родной политорганизации, заметно ослабший в последние месяцы. Для этого Каллас намерена задействовать основных конкурентов реформистов в борьбе за популярность избирателей – партии Isamaa и EKRE, находящиеся в оппозиции. Обе эти партии позиционируют себя как национал-консервативные, просто Isamaa – более сдержанная, а EKRE – более оголтелая. Кая прикинула в уме, что голосов депутатов от Isamaa и EKRE, вместе с реформистскими членами Рийгикогу должно хватить для того, что провести желаемое решение.

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