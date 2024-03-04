04.03.2024, 17:45
МНЕНИЕ | Самородний о праве голоса для россиян: „Я знаю эстонского гражданина, который совсем не лоялен Эстонии“
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Наиболее глупый аргумент против лишения граждан России права голосовать на местных выборах сводится к тому, что вот мол кто-то знает российского гражданина, который очень лоялен к эстонскому государству. Лично я знаю одного эстонского гражданина, который вовсе не лоялен Эстонской Республике, но на этом основании я же не делаю вывод о том, что все граждане Эстонии не лояльны эстонскому государству, пишет публицист Олег Самородний.
Премьер-министр Кая Каллас стимулировала, казалось бы, уже затихшую полемику по поводу предложения о временном лишении проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.