МНЕНИЕ | Самородний о праве голоса для россиян: „Я знаю эстонского гражданина, который совсем не лоялен Эстонии“

Кая, являющаяся по совместительству еще и председателем Реформистской партии, явно старается подтянуть рейтинг своей родной политорганизации, заметно ослабший в последние месяцы. Для этого Каллас намерена задействовать основных конкурентов реформистов в борьбе за популярность избирателей – партии Isamaa и EKRE, находящиеся в оппозиции. Обе эти партии позиционируют себя как национал-консервативные, просто Isamaa – более сдержанная, а EKRE – более оголтелая. Кая прикинула в уме, что голосов депутатов от Isamaa и EKRE, вместе с реформистскими членами Рийгикогу должно хватить для того, что провести желаемое решение.