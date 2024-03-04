Тартуский университет усиливает сотрудничество с гимназиями Ида-Вирумаа

Гимназисты Ида-Вирумаа лучше всего знают и больше всего ценят деятельность Научной школы Тартуского университета, а также возможность посещать Дни открытых дверей университета. Теперь Тартуский университет будет предлагать больше мероприятий в Ида-Вирумаа.

В течение первой недели марта пройдут первые курсы предметов по выбору в государственных гимназиях Нарвы. Представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа и автор множества книг по истории Катри Райк проведет курс по подготовке гидов; младший лектор дошкольного образования Нарвского колледжа Катрин Салувеэ и ее коллеги будет обучать гимназистов на курсе «Игра и творческий подход в жизни человека»; а директор Вильяндийской Культурной академии и лектор предпринимательской деятельности и управления Юко-Март Кылар проведет курс «Саморуководство».

Следующие курсы пройдут уже в начале июня, когда государственные гимназии будут вновь проводить неделю предметов по выбору.

По словам представителя Тартуского университета в Ида-Вирумаа Катри Райк, Тартуский университет всячески поддерживает гимназическое образование на эстонском языке и считает очень важным, чтобы у молодых людей было достаточно информации для выбора высшего учебного заведения. «Ида-Вирумаа нужны умные и предприимчивые люди. Таллиннский Технический университет и Тартуский университет – дружественные конкурентны, соревнующиеся между собой за то, куда выпускники гимназий Ида-Вирумаа поступят учиться. В Тартуском университете мы прилагаем серьёзные усилия для того, чтобы умный молодой человек из Ида-Вирумаа сознательно выбрал профессию и после окончания университета вернулся бы работать обратно в уезд», - добавила Райк.

Вдобавок к курсам по выбору университет знакомит с возможностями обучения на различных мероприятиях. В гимназиях уезда проводятся инфодни и карьерные дни; 15 марта пройдет Нарвская образовательная инфоярмарка «Ориентир».