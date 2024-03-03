В Финляндии все крупные торговые сети снизили цены на продукты питания в начале года

Ценовая конкуренция в сфере продуктов питания усиливается.

В начале года крупные торговые сети S-ryhmä и Kesko сообщили о снижении цен на свои самые дешевые бренды, а на этой неделе Lidl пообещал скидки на протяжении всей весны.

В S-ryhmä снижение цен коснулось около 400 изделий Xtra, которые подешевели в среднем на 5%. Сильнее всего упали цены на мясной фарш, кокосовое молоко и овсянку быстрого приготовления.

Две недели назад концерн K-ryhmä снизил цены на 200 изделий K-Menu, также в среднем на 5%. Уже ранее подешевели в цене около 300 товаров Pirkka.

На этой неделе сеть Lidl объявила о снижении цен на 300 новых наименований товаров. Lidl заявляет, что начиная с декабря снизила цену на каждый четвертый продукт в среднем на 7%.

Эксперты, однако, не считают объявленное снижение цен существенным для потребителей.

По их мнению, скидки на популярные брендовые товары могли бы привести к более жесткой конкурентной борьбе.

За два года цены на продукты питания в Финляндии выросли примерно на 20%.

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