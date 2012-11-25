Открытие второго фронта и отношения Украины с Польшей: вице-спикер Верховной Рады дала эксклюзивное интервью Delfi

Мы же можем обсуждать вообще большой, огромный спектр, и каждый видит и выдвигает свою какую-то возможность или теорию коллективной защиты, как таковой. В том числе, потому что она связана сейчас с Украиной. Все ищут сейчас пути решения вопроса о завершении войны.

Я думаю, что то, чего не понимают все наши союзники и партнеры до конца, - это что будет с Россией после окончания войны или после поражения России. И это вопрос, на который боятся почему-то отвечать большинство даже политических лидеров. То есть, мы понимаем, что это связано с ядерной опасностью и так далее. Но для меня, как для парламентария, представляющего народ Украины, важно, что наконец-то эта система сдвинулась [с мертвой точки], что мы не одни противостоим, а нам просто помогают вооружением. Наконец, мне кажется, что [близится] открытие какого-то второго фронта и других возможностей. Я думаю, что у этого вопроса будет дальнейшее развитие и дискуссия.