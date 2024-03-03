ЕС предупреждает о возможном росте цен на энергоносители
Еврокомиссия предупреждает, что следующей зимой ЕС может столкнуться с ростом цен на энергоносители в случае, если не будет продлено соглашение, предусматривающее транзит российского газа через Украину, передает Rus.ERR.
В конце 2024 года истекает пятилетнее транзитное соглашение, подписанное между Москвой и Киевом в 2019 году. Если это соглашение не будет продлено, то Евросоюз потеряет около 5% от общего импорта газа, что в основном затронет Центральную и Юго-Восточную Европу, говорится в подготовленном Еврокомиссией внутреннем документе, о котором сообщило издание Politico. В документе отмечается, что в случае долгой и холодной зимы страны, зависящие от транзита российского газа через Украину, могут столкнуться с наихудшим из возможных сценариев.
По словам старшего аналитика исследовательской компании ICIS Ауры Сабадус, эта перспектива вызывает беспокойство во всем регионе, причем с самыми большими проблемами столкнутся Австрия, Венгрия и Словакия.
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