Литва предупредила, что зарегистрированные в РФ автомобили должны покинуть страну до 11 марта
По данным литовской таможни, на территории Литвы все еще есть водители автомобилей, зарегистрированных в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо покинуть территорию Евросоюза, пишет rus.err.ee со ссылкой на Lrt.lt.
„С 11 марта лица, имеющие автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушителями законодательства и будут подлежать ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля“, - сообщила таможня.
Исключение распространяется на граждан РФ, следующих транзитом в Калининградскую область или из Калининградской области на транспортных средствах, зарегистрированных в России, по упрощенному транзитному документу. Такой транзит через территорию Литвы не может длиться более 24 часов, указывает ведомство.