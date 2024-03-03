Литва предупредила, что зарегистрированные в РФ автомобили должны покинуть страну до 11 марта

По данным литовской таможни, на территории Литвы все еще есть водители автомобилей, зарегистрированных в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо покинуть территорию Евросоюза, пишет rus.err.ee со ссылкой на Lrt.lt.