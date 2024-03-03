США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь для сектора Газа

Три американских C-130 доставили более 38 тысяч порций еды на территорию, где, по данным ООН, по меньшей мере 576 тысяч человек находятся в шаге от голода, пишет Reuters. Контейнеры были сброшены на парашютах.

В пятницу, 1 марта, президент США Джо Байден сообщил о планах по доставке гуманитарных грузов в Газу по воздуху. „Нам необходимо сделать больше, и США сделают больше“, — заявил он.

В четверг в толпе, собравшейся вокруг грузовиков с гуманитарной помощью в городе Газа, погибли более 110 палестинцев.

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, обвинило в произошедшем Израиль, а Байден выражал обеспокоенность по поводу перспектив достижения временного прекращения огня в войне между ХАМАС и Израилем. Израиль отвергал обвинения в свой адрес.

„Некоторые из них [палестинцев] начали жестоко толкать и даже затаптывать других жителей Газы до смерти, разворовывая гуманитарные грузы, — говорил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. — В результате этого прискорбного инцидента погибли и получили ранения десятки жителей Газы“. По словам Хагари, „ситуация вышла из-под контроля“ израильских военных.

Операция по сбросу продуктов на парашютах, проведенная США вместе с ВВС Иордании, стала первой из анонсированных Байденом.

Сброс еды с воздуха произошел после того, как высокопоставленный американский чиновник заявил, что уже согласованы рамки соглашения о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа.

В субботу транспортные самолеты C-130 сбросили более 38 тысяч порций еды вдоль береговой линии сектора, говорится в заявлении Центрального командования США. Там назвали операцию частью постоянных усилий по доставке большего объема помощи, „в том числе за счет расширения потока помощи через наземные коридоры и маршруты“.

Другие страны, включая Великобританию, Францию, Египет и Иорданию, уже сбрасывали помощь в Газу с воздуха. Это первая помощь США.