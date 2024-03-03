Журналист Bellingcat заявил, что расследование смерти Навального должно завершиться в течение месяца

Грозев не стал раскрывать гипотезы, которые сейчас рассматривают участники расследования, чтобы не давать возможности российским спецслужбам уничтожить необходимые для расследования данные. Он отметил, что отравление — это „очень вероятная гипотеза“ при расследовании смерти Навального.

„Мы точно узнаем правду и это будет не так долго, как в прошлый раз (после отравления Навального — прим. „Медузы“). Потому что сейчас работает не только наша команда, но и очень много других журналистов-расследователей под координацией [главы ФБК] Марии Певчих. Мы помогаем друг другу, делимся информацией, есть уже десятки тысяч того, что называется data points, и я уверен, что в течение месяца мы точно [все] узнаем“, - сказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире „Дождя“.

Грозев подтвердил, что он и команда Навального в течение двух лет создавали необходимые условия для переговоров между Россией, США и Германией по обмену политика на Вадима Красикова. По словам Грозева, к моменту смерти Навального между сторонами шли неформальные переговоры, а Путин был в курсе предложения обменять политика.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.