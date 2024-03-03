В Финляндии стремительно растет число венерических заболеваний

В Финляндии стремительными темпами растет число венерических заболеваний.

В прошлом году число случаев заражения различными заболеваниями, передаваемыми половым путем, достигло в Финляндии рекордного уровня. Число заражений в первые месяцы текущего года также велико.

Особую озабоченность вызывает резкий рост числа случаев заражения гонореей. Новым является то, что растет доля инфицированных молодых женщин. Девушки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет заболевают гонореей даже чаще, чем юноши и мужчины того же возраста.

Это же явление наблюдается и в других скандинавских странах и по всей Европе.

Общее число случаев заражения венерическими заболеваниями среди молодежи очень невелико, но тот факт, что заболевают люди моложе 20 лет, свидетельствует об изменении, говорит дерматолог и венеролог, доцент Эйя Хилтунен-Бак из венерической поликлиники HUS.

Рост числа случаев заражения гонореей заметили также в студенческой поликлинике YTHS, которая отвечает за медицинское обслуживание около 280 000 студентов.

– Наблюдается четкая тенденция к росту числа случаев заражения гонореей. В 2021 году у нас было четыре случая заражения, а в 2023 году – уже 41, – говорит Минна Паавонсало, главный врач отдела терапии и психического здоровья YTHS.

В целом, из YTHS в год поступает около 10 000 направлений на лечение заболеваний, передающихся половым путем, и около 20 000 наборов для дистанционного тестирования в год. Дистанционное тестирование позволяет проверить себя на наличие инфекции в домашних условиях.

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