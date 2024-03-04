DELFI В УКРАИНЕ | Украинский командир - откровенно о ситуации в Авдеевке: в Эстонии понимают, что произойдет, если фронт посыпется
Во второй половине февраля ВСУ отступили из стратегически значимого города Авдеевка на востоке страны. Украинский командир минометной батареи с позывным Сенсей, который находился на передовой в Авдеевке, а сейчас на новой линии фронта на том же направлении, дал откровенное интервью Delfi и рассказал о текущей ситуации.
Когда стало ясно, что придется отступать и выходить из Авдеевки?
Это произошло в последний момент. Команда о выходе поступила всего за час до отступления. Никто заранее не знал, что придется отступать. Решение было принято внезапно, это было очень трудное решение, но наше руководство приняло его, чтобы спасти жизни нашего личного состава. Мы понимали, что в противном случае мы могли попасть в плен и тогда было бы еще хуже.
Какова была ситуация в Авдеевке перед отступлением?