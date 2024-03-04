DELFI В УКРАИНЕ | Украинский командир - откровенно о ситуации в Авдеевке: в Эстонии понимают, что произойдет, если фронт посыпется

Когда стало ясно, что придется отступать и выходить из Авдеевки?

Это произошло в последний момент. Команда о выходе поступила всего за час до отступления. Никто заранее не знал, что придется отступать. Решение было принято внезапно, это было очень трудное решение, но наше руководство приняло его, чтобы спасти жизни нашего личного состава. Мы понимали, что в противном случае мы могли попасть в плен и тогда было бы еще хуже.

Какова была ситуация в Авдеевке перед отступлением?

Ситуация была очень сложная, у нас был большой брак снарядов. Артиллеристы не могли отработать огневым налетом и огневыми засадами. Если было б больше снарядов, то планово разъе**вали бы их на подступах, планово разъе**вали вопы (взрывоопасные предметы - прим.), РОПы (рота огневой поддержки) и все остальное. А у нас снарядов хватало только на то, чтобы сдерживать. Тут получается проблема именно в приоритетности целей.