МНЕНИЕ | Коммуникационные провалы нарвской власти: диалога нет, но есть оскорбления

Когда в начале этого года из-за скользких дорог большое количество нарвитян получило рекодное число травм, то нарвские чиновники задумались о покупке специальной фрезы, которая помогла бы в условиях гололеда чистить в городе дороги лучше. Есть надежда, что к следующей зиме Нарва будет готова иначе и физическое здоровье наших горожан больше не пострадает так сильно - многие из них, ведь, залечивают свои травмы до сих пор, а „осадочек в душе“ от небережного к себе отношения со стороны муниципалитета останется надолго. Теперь о других травмах. О психологических...

Прошедшая эмоциональная неделя со всеми событиями вокруг Нарвской больницы стала для общественности ударом, а для большого количества работников больницы и вовсе испытанием и сильнейшим психологическим стрессом. Думает ли руководство города о ментальном здоровье наших горожан? В коммуникации между городскими властями и общественностью случился пожар, который тушили, как могли, потому что в очередной раз при принятии сложнейшего решения никто толком не продумал, как, что и когда говорить. В какие-то моменты и вовсе было решено отказаться от общения.

Трудовой мир медиков был нарушен, а общественность с тревогой следила онлайн за эскалацией ситуации. Не знаю, насколько наивно в очередной раз просить городские власти проанализировать произошедшее и провести работу над ошибками, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем? Но я все-таки это сделаю. Когда мы шли на выборы в 2021 году, то мы много говорили о том, что общение с горожанами должно стать более открытым и прозрачным. Диалог! Мы желали местным политикам большего стремления не на словах, а на делах, призывали к диалогу и взаимопониманию с общественностью, ведь именно от этого в конечном итоге зависит то, насколько здорово наше общество. Это был наш ключевой тезис.