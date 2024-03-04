МНЕНИЕ | Коммуникационные провалы нарвской власти: диалога нет, но есть оскорбления(9)
Одно из болезненных последствий очередного коммуникационного провала нарвской власти, случившегося из-за решения снять доктора Кыргвеэ с должности главы больницы, это появление в местных группах в соцсетях оскорблений медиков, на которые депутаты не обращают внимания, считает нарвитянка Елена Пазилина.
Когда в начале этого года из-за скользких дорог большое количество нарвитян получило рекодное число травм, то нарвские чиновники задумались о покупке специальной фрезы, которая помогла бы в условиях гололеда чистить в городе дороги лучше. Есть надежда, что к следующей зиме Нарва будет готова иначе и физическое здоровье наших горожан больше не пострадает так сильно - многие из них, ведь, залечивают свои травмы до сих пор, а „осадочек в душе“ от небережного к себе отношения со стороны муниципалитета останется надолго. Теперь о других травмах. О психологических...
Прошедшая эмоциональная неделя со всеми событиями вокруг Нарвской больницы стала для общественности ударом, а для большого количества работников больницы и вовсе испытанием и сильнейшим психологическим стрессом. Думает ли руководство города о ментальном здоровье наших горожан? В коммуникации между городскими властями и общественностью случился пожар, который тушили, как могли, потому что в очередной раз при принятии сложнейшего решения никто толком не продумал, как, что и когда говорить. В какие-то моменты и вовсе было решено отказаться от общения.
Трудовой мир медиков был нарушен, а общественность с тревогой следила онлайн за эскалацией ситуации. Не знаю, насколько наивно в очередной раз просить городские власти проанализировать произошедшее и провести работу над ошибками, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем? Но я все-таки это сделаю. Когда мы шли на выборы в 2021 году, то мы много говорили о том, что общение с горожанами должно стать более открытым и прозрачным. Диалог! Мы желали местным политикам большего стремления не на словах, а на делах, призывали к диалогу и взаимопониманию с общественностью, ведь именно от этого в конечном итоге зависит то, насколько здорово наше общество. Это был наш ключевой тезис.
Через год уже следующие выборы, а говорим мы о том же и, видимо, с теми же основными тезисами будем выходить к горожанам на следующих выборах. Уважаемые депутаты и руководство города, общественные активисты не один год просят вас о необходимости создания сильного коммуникационного отдела, но до сих пор эти призывы остаются лишь призывами, а мы раз за разом наблюдаем, особенно при принятии сложных решений, коммуникационные провалы, у каждого из которых есть свои серьезные последствия. На этот раз, помимо прочего, одно из болезненных последствий такого коммуникационного провала, которое заставляет задуматься, насколько здоровое общество мы создаем Нарве, - это факт того, что на просторах сети появились публичные оскорбления и унижения в адрес медиков со стороны некоторых нарвитян.
Для того, чтобы их увидеть достаточно зайти в местные паблики. Если до сих пор их там можно прочитать, то это значит, что мы или воспринимаем их за норму, не считаем это проблемой и относимся к ним с безразличием, или в своих кругах общения недостаточно сильно выступили против такого отношения к людям в белых халатах. Заслуживает ли хоть один медик в нашем городе, какая бы позиция относительно ситуации в больнице у него не была, по отношению к себе хамство и оскорбления? Если нет, то почему до сих пор местные нарвские политики не призвали администраторов нарвских пабликов удалить публичные оскорбления в адрес врачей? И кто в конечном итоге несет ответственность за эти последствия коммуникационных провалов? Это мои вопросы в воздух в реалиях сегодняшней Нарвы.
P.S. На момент публикации материала по просьбе одного из депутатов скандальный пост с оскорблением врача Нарвской больницы, который вызвал бурное обсуждение, администратор группы убрал.
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