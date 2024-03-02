ВИДЕО | Губернатор Ленинградской области сообщил, что над Финским заливом „поражены воздушные цели“

„Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива“, — заявил он. По словам Дрозденко, жертвы и разрушений нет.

Телеграм-канал „Mash на Мойке“ писал, что в районе порта Бронка произошло два мощных взрыва. В аэропорту Пулково с 19:32 по 20:03 вводили ограничения на вылет и прилет самолетов.

„Фонтанка“ сообщает, что над Финским заливом сбили беспилотник.

Утром 2 марта в жилом пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте на северо-востоке Санкт-Петербурга произошел взрыв. Телеграм-каналы сообщили, что в дом врезался беспилотник. В петербургском комитете здравоохранения заявили, что к медикам обратились шесть человек. На Пискаревском проспекте в километре от дома, в который попал беспилотник, находится нефтебаза „Ручьи“, принадлежащая „Роснефти“.