Смерть Навального: люди продолжают нести цветы на Борисовское кладбище

По словам одной из подписчиц Плющева, „пройти на кладбище можно спокойно“, полицейские никого не торопят и разрешают стоять „сколько угодно“.

Подписчица добавила, что „цветов много, люди продолжают идти“.

На кладбище 2 марта пришли матери Алексея и Юлии Навальных, пишет Медуза.

Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище. Отпевание Навального состоялось примерно в 14:00 по московскому времени в церкви иконы Божией Матери „Утоли моя печали“ в Марьино. К этому моменту у храма собрались тысячи людей. После отпевания люди проводили машину с гробом до Борисовского кладбища. Кладбище должно было закрыться в 17:00, но продолжило работу примерно до 22:30.

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