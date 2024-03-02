Вероятные удары TAURUS по Крымскому мосту: в Германии обеспокоены утечкой разговора офицеров бундесвера

Министерство обороны Германии начало проверку, могли ли быть перехвачены внутренние разговоры в ВВС. „Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры“, - сообщила в ответ на запрос DW представитель Минобороны в Берлине.

Утром 1 марта главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей якобы передали 40-минутную аудиозапись, на которой „высокопоставленные офицеры бундесвера“ обсуждают возможные удары по Крымскому мосту с помощью ракет TAURUS. В подтверждение этих слов Симоньян опубликовала расшифровку разговора, который, по ее словам, состоялся 19 февраля 2024 года, а также саму аудиозапись беседы, участники которой общаются друг с другом на немецком языке. После этого министерство иностранных дел России потребовало от германского правительства объяснений.

В свою очередь эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) предупредил о вероятности публикации и других перехваченных разговоров. „Наверняка было прослушано еще несколько разговоров, и, возможно, в более поздние сроки они будут раскрыты в интересах России“, - сказал Кизеветтер новостному порталу ZDFheute.de. По его словам, можно предположить, что Россия опубликовала содержание разговора в данный момент с определенной целью, а именно „чтобы воспрепятствовать поставкам TAURUS Германией“.

Политики из входящей в правящую в ФРГ коалицию партии „Союз-90“/“зеленые“ и оппозиционного блока ХДС/ХСС выразили обеспокоенность сообщениями о возможном перехвате Россией разговора высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил ФРГ (люфтваффе), в котором предположительно обсуждались удары крылатых ракет TAURUS по Крымскому мосту. „Если эта история подтвердится, это будет весьма проблематичным инцидентом“, - заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в пятницу, 1 марта, председатель комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Константин фон Ноц (Konstantin von Notz). „Возникает вопрос, является это единичным случаем или структурной проблемой безопасности, - добавил депутат от „зеленых“. - Я ожидаю немедленного выяснения всех обстоятельств“, пишет DW.com.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее на этой неделе подробно обосновал свой отказ от поставок TAURUS Украине. „У TAURUS дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве“, - указал глава германского правительства на встрече с жителями Дрездена. Кроме того, по его словам, для обеспечения контроля над применением ракет необходимо было бы отправить в Украину немецких военных, но это исключено. Шольц опасается, что это может косвенно втянуть Германию в войну в Украине.

Запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможном применении дальнобойных ракет Taurus по Крымскому мосту классифицируется как подлинная после первого анализа, сообщил журнал Der Spiegel. Газета Bild пишет, что многое указывает на подлинность материалов. По данным Welt, военные считают запись „аутентичной“.

Как пишет Der Spiegel, Минобороны ФРГ выразило серьезную обеспокоенность в связи с появлением записи. Не исключается прослушка внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и Военно-воздушных силах. Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало проверку. Минобороны отказалось подробно комментировать информацию.

Как пишет Bild, „есть много оснований полагать, что запись подлинная“, даже если Бундесвер это не подтвердил. Материал в газете опубликован с заголовком: „Невероятный прокол бундесвера: русские прослушали разговор немецких генералов“.

По данным Bild, запись могла быть сделана в Сингапуре, где на момент телефонного разговора находился один из офицеров Бундесвера. Газета предполагает, что „его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть“.

Пресс-секретарь Министерства обороны сообщила BILD: „Мы проверяем, были ли перехвачены сообщения внутри ВВС. Федеральное управление военной контрразведывательной службы (БАМАД) инициировало все необходимые меры. Мы не можем ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены“.

На записи можно услышать, как четверо офицеров Бундесвера обсуждают возможности крылатой ракеты „Таурус“ — очевидно, в рамках подготовки к брифингу федерального правительства. Они рассказывают о том, какие проблемы будут при доставке в Украину.

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