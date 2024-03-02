Минюст: Ида-Вирумаа на фоне остальной Эстонии выделяется насильственными преступлениями

Ида-Вирумаа уже не первый год лидирует среди уездов Эстонии по показателю преступлений в расчете на 10 тысяч жителей. Так, год назад эта плотность составляла 277 при среднеэстонском уровне 193, в 2023-м она поднялась до 291 при среднеэстонском показателе 201, пишет „Силламяэский вестник“.

В абсолютных цифрах картина немного другая: почти половина всех преступлений совершается всё-таки в столичном регионе, на Северо Востоке - лишь 14 процентов, при доле Ида-Вирумаа по населению примерно в 9,5%.

„По сравнению с остальной Эстонией Ида-Вирумаа, к сожалению, негативно выделяется зарегистрированными преступлениями насильственного характера. Из уездов наибольшее количество насильственных преступлений на 10 тысяч жителей зарегистрировано в Ида-Вирумаа (98), за ним следуют Валгамаа (71) и Ляэнемаа (57). Противоимущественные преступления год от года растут. Если в 2022 году в Ида-Вирумаа их было зарегистрировано 107 на 10 тысяч жителей, то в 2023 году уже 123. Если говорить конкретнее о кражах, то и их число в Ида-Вирумаа за последние годы также выросло“, - сказал представитель Министерства юстиции Андри Ахвен.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар, в прошлом году в Ида-Вирумаа полиция получала в среднем 47 вызовов в день.