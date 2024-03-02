ФОТО и ВИДЕО | В Санкт-Петербурге дрон прилетел в жилой дом

О прилете дрона в жилой дом в Санкт-Петербурге по адресу Пискаревский проспект, 161 сообщают утром в субботу, 2 марта, независимо друг от друга онлайн-издания „Фонтанка“ и „Бумага“ со ссылкой на местных жителей. Очевидцы якобы слышали характерный звук летящего БПЛА. Официального подтверждения информации об ударе беспилотника на момент публикации нет.

В Telegram-канале губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщается о происшествии в Красногвардейском районе без указания причины случившегося. „Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб,“ - написал Беглов.

В районе происшествия находится нефтебаза „Ручьи“

„Фонтанка“ опубликовала видео, на котором, по данным этого издания, изображены последствия прилета: по двору пятиэтажного дома разбросаны обломки. Видно, что дом также поврежден. „Читатели начали сообщать о звуке, похожем на взрыв, чуть позже семи утра. Грохот и зарево были на севере города. По предварительной информации, в жилую пятиэтажку прилетел беспилотник, обошлось без пострадавших“, - говорится в публикации.

Между тем Telegram-канал „Острожно, новости“ пишет, что, в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. „По предварительной информации, перед этим в небе был замечен БПЛА“, - указано в посте.

Telegram-каналы Shot и Mash не исключают, что возможной целью дрона была нефтебаза „Ручьи“, которая находится в километре от места происшествия.