ВИДЕО | Клуб „Пантер“ проиграл в первом матче серии плей-офф Открытого чемпионата Латвии

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте хоккеистом „Призмы“ Эмильсом Эзитисом. На эту шайбу „Пантер“ сумел ответить лишь на старте второй двадцатиминутки, отличиться удалось Даниилу Фурсе. Вновь вывел гостей вперёд Эдийс Брахманис в конце этого же игрового отрезка.