Хоккей
02.03.2024, 11:06

ВИДЕО | Клуб „Пантер“ проиграл в первом матче серии плей-офф Открытого чемпионата Латвии

 

В субботу, 2 марта, в рамках первого матча четвертьфинальной серии Открытого чемпионата Латвии таллиннский клуб „Пантер“ проиграл латвийской „Призме“ (2:3).

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте хоккеистом „Призмы“ Эмильсом Эзитисом. На эту шайбу „Пантер“ сумел ответить лишь на старте второй двадцатиминутки, отличиться удалось Даниилу Фурсе. Вновь вывел гостей вперёд Эдийс Брахманис в конце этого же игрового отрезка.

На 6-й минуте третьего периода Расмус Кийк сравнял счет, но через три минуты Эдийс Брахманис поставил победную точку а матче.

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