ФОТО И ВИДЕО | „Герои не умирают“. В Нарве почтили память Алексея Навального

Нарвский арт-активист Вован Каштан приходит сюда теперь ежедневно примерно в семь часов вечера. По его словам, здесь, у памятника, создается особая атмосфера, способствующая размышлениям о том, как важно ценить свободу слова и бороться за нее и за демократию. Каштан отмечает, что иногда он встречает здесь людей, которых также затрагивает эта трагедия, и это становится возможностью для обмена мыслями, чувствами и поддержкой друг друга.

„Сбор у памятника в Нарве стал не только способом почтить память Алексея Навального, но и выразить общую обеспокоенность и надежду на будущее, где права и свободы будут уважаться и защищаться“, - сказал Каштан.

Сегодня активист, зажигая свечи, выразил благодарность Навальному за веру, которую он вселил в десятки миллионов людей, в возможность мирной и процветающей России. Он отметил, что даже после смерти Навального, на третьей неделе после этого события, удалось собрать самое массовое антивоенное шествие за последние два года, несмотря на цензуру и репрессии.

Каштан подчеркнул важность слов и действий каждого, кто выходил на улицы, скандируя „Нет войне“, выражая любовь, которая сильнее страха.

„Герои не умирают, и мертвый герой может оказать еще большее влияние на общественное сознание“, - сказал активист в интервью проекту IdaRepost. Он напомнил об исторической солидарности, которую финны и весь западный мир проявляли к Эстонии в годы советской оккупации, он считает, что теперь пришло время для Нарвы проявить солидарность с теми, кто в России борется за свободу.

Люди подходили, оставляли цветы и уходили. За 40 минут, которые репортер находился у памятника, цветы возложили примерно 10 человек. Также их сегодня привозили к зданию, где раньше находилось консульство России. Акция не была организованной.

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