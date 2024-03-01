ФОТО | Власти изъяли в Таллинне у владельца шесть животных

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кэрол Лауримаа, животные содержались неправильно.

„Животных содержали в отдельной комнате, пол которой был завален фекалиями и мочой. У животных не было доступа к чистой питьевой воде, у двух животных под шерстью сильно прощупывались тазовые кости и позвоночники, что дает основание полагать, что животные недоедали“, - пояснила Лауримаа.

Она подтвердила, что животным теперь будет обеспечен необходимый уход. „В настоящее время животные помещены в приют, где их осмотрит ветеринар“, - добавила Лауримаа.

В PTA призвали писать на электронный адрес vihje@pta.agri.ee, если есть подозрение, что жизни и здоровью животных угрожает опасность.

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