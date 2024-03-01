Звери
01.03.2024, 21:35

ФОТО | Власти изъяли в Таллинне у владельца шесть животных

 (1)
Изъятое животное
Изъятое животное
ФОТО: PTA

Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) конфисковал двух собак, трех кошек и одного кролика, поскольку их жизнь и здоровье были в опасности, пишет rus.err.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кэрол Лауримаа, животные содержались неправильно.

Изъятое животное

„Животных содержали в отдельной комнате, пол которой был завален фекалиями и мочой. У животных не было доступа к чистой питьевой воде, у двух животных под шерстью сильно прощупывались тазовые кости и позвоночники, что дает основание полагать, что животные недоедали“, - пояснила Лауримаа.

Она подтвердила, что животным теперь будет обеспечен необходимый уход. „В настоящее время животные помещены в приют, где их осмотрит ветеринар“, - добавила Лауримаа.

Изъятое животное

В PTA призвали писать на электронный адрес vihje@pta.agri.ee, если есть подозрение, что жизни и здоровью животных угрожает опасность.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegramInstagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии