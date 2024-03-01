WSJ опубликовала проект соглашения между РФ и Украиной от апреля 2022. Что он включал?

Документ, который анализирует издание, датирован 15 апреля 2022 года, то есть уже после визита в Киев тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, которого российские власти обвинили в срыве соглашений.

Проект, в частности, включал в себя обязательство Украины отказаться от стремления вступить в НАТО и сохранять нейтральный статус. При этом запрета на вступление Украины в ЕС документ не содержал.

В тексте также говорилось о сокращении украинской армии до определённых размеров, однако у сторон было разное видение того, до каких именно. Россия настаивала на её численности в 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий, Украина, как утверждается, была согласна на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

Предусматривался также запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружения, включая ракетное.

Документ предусматривал также сохранение аннексированного Крыма под российским контролем, без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Будущее же частей Донецкой и Луганской областей, находившихся под российским контролем до 24 февраля 2022 года, должно было быть определено в ходе переговоров президентов двух стран. О статусе других оккупированных Россией территорий в документе не говорилось – ранее неоднократно утверждалось, что предусматривался вывод российских войск оттуда и возврат территорий под контроль Украины.

Россия выдвигала ещё ряд требований, с которыми Украина не была согласна. Речь шла о расширении официального использования русского языка в Украине, отказе от расследований предполагаемых военных преступлений в Украине, а также отмене всех санкций. Киев также не был согласен с тем, чтобы какая-либо из стран – гарантов безопасности Украины (в число которых должна была войти и Россия) имела бы право вето: в Киеве считали, что это может развязать России руки для новой агрессии в будущем.