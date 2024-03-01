ФОТО | „Стоял неприятный запах и было трудно дышать“. Утром с завода Viru Keemia Grupp валил темный дым. Что произошло?

Руководитель по связям с общественностью Viru Keemia Grupp (VKG) Ирина Боенко сообщила Delfi, что фотография была сделана во время того, как сланцевый завод вновь запустили после ремонта. „Когда работа на заводе запускается или останавливается, возможен кратковременный выброс сланцевой пыли и других компонентов дымовых газов в атмосферу“, - пояснила она.

Боенко подтвердила, что внезапные выбросы при запуске и остановке предприятия регуламентированы и не превышают допустимые объемы. „По данным портала ohuseire.ee, превышения уровня сероводорода и диоксида серы не зафиксировано“, - отметила он, добавив: „Показатели контроля, как на промышленной территории VKG, так и на находящейся в Ярвеском районе Кохтла-Ярве станции контроля, были в пределах нормы“.

Она добавила, что, поскольку люди чувствуют запах сероводорода при концентрации до 2 мкг/м3 (разрешен уровень до 8 мкг/м3) - а чувствительность к запахам у всех разная - возможно, что неприятный запах действительно присутствовал во время запуска работы завода.

„Все сланцевые заводы VKG оснащены системами контроля, которые работают круглосуточно. При планировании запусков и остановок мы также стараемся учитывать погодные условия, такие как направление ветра и условия рассеивания. К сожалению, при производстве масла отсутствуют технологии, полностью исключающие запахи при производстве масла, но мы делаем значительные инвестиции, чтобы минимизировать вред для окружающей среды, в том числе для воздуха на улице“, - говорит Боенко.

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