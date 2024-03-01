„Спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Мы обязательно встретимся“. Юлия Навальная трогательно простилась с мужем
Сегодня прошли похороны лидера российской оппозиции Алексея Навального. Отпевание прошло в церкви иконы Божией Матери „Утоли моя печали“ в Марьино, похороны проходят на Борисовском кладбище. Навальный умер в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, как сообщила ФСИН, 16 февраля. Тысячи людей пришли к храму «Утоли моя печали» в московском районе Марьино, где проходило отпевание политика, а затем последовали за гробом с его телом к кладбищу. Жена Алексея Юлия Навальная сейчас находится не в России и не смогла прийти на похороны. Она опубликовала пост в Инстаграме, в котором попрощалась с мужем. Вот что Юлия написала в посте.
„Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.
Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться.
Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня.
Люблю тебя вечно. Покойся с миром“.
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