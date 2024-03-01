Такие фигуры как Навальный дают людям ощущение ложного спокойствия: таллиннский психолог рассказал, стоит ли ждать митингов в России

Был ли Навальный выгоден власти?

Как вы думаете, в какой ситуации у вас больше шансов, что в случае беды вам придут на помощь - когда вокруг вас 10 человек или когда всего 1? Конечно, 10 - ответите вы. И будете неправы. Был даже такой эксперимент - на созвоне по Zoom один из участников изображал сердечный приступ. В тех группах, где в звонке участвовало более 5 человек, помощи приходилось ждать дольше всего. Люди сидели и не знали, что делать. Срабатывал очень простой механизм - люди думали, что кто-то другой точно поможет. Если же это был звонок один на один, то человек моментально делал какие-то шаги. В нас встроен подсознательный механизм перекладывания ответственности. Мы верим, что за нас кто-то сделает то, что нужно.