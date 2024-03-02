ФОТО | Перемены уже чувствуются в воздухе! Обитатели Таллиннского зоопарка оживились с приходом весны

Американские бизоны радостно скачут и валяются в грязи - это знак того, что весна уже совсем близко!

Ажиотажа ощущается и на птичьих водоемах: самцы уток-крякв и больших крохалей уже начинают отпугивать конкурентов. В воде тарахтят и плескаются канадские казарки, американские лебеди и недавно выпущенные в пруд черные лебеди.

Кролики занялись первыми садовыми работами года.

Белая медведица Фрида мило уснула прямо на склоне насыпного холмика.

Десять самок норки прошли проверку здоровья перед периодом спаривания. Процедуры включали в себя сдачу крови на анализ, рентген, ультразвук и общий осмотр (глаза, уши, зубы, лапы, шерсть). У одной шестилетней самки по кличке Сале была обнаружена опухоль на матке, и ее пришлось усыпить. На фотографии ниже норка проходит ультразвуковое сканирование.