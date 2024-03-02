Звери
02.03.2024, 08:15

ФОТО | Перемены уже чувствуются в воздухе! Обитатели Таллиннского зоопарка оживились с приходом весны

 
Ameerika piisoneid rõõmustab kevade lähenemine
Ameerika piisoneid rõõmustab kevade lähenemine
ФОТО: Mihhail Fainstein | Tallinna loomaaed

Кто же чувствует приближение весны, как не животные! Обитатели Таллиннского зоопарка - не исключение.

Американские бизоны радостно скачут и валяются в грязи - это знак того, что весна уже совсем близко!

Ажиотажа ощущается и на птичьих водоемах: самцы уток-крякв и больших крохалей уже начинают отпугивать конкурентов. В воде тарахтят и плескаются канадские казарки, американские лебеди и недавно выпущенные в пруд черные лебеди.

Tallinna loomaaia linnutiik

Кролики занялись первыми садовыми работами года.

Küülik mullatöödel

Белая медведица Фрида мило уснула прямо на склоне насыпного холмика.

Jääkaru Friida tukkumas

Десять самок норки прошли проверку здоровья перед периодом спаривания. Процедуры включали в себя сдачу крови на анализ, рентген, ультразвук и общий осмотр (глаза, уши, зубы, лапы, шерсть). У одной шестилетней самки по кличке Сале была обнаружена опухоль на матке, и ее пришлось усыпить. На фотографии ниже норка проходит ультразвуковое сканирование.

Naarits tervisekontrollis

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