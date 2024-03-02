„Погибших намного больше“. Эксперты объясняют, почему Зеленский занижает потери украинской армии

Впервые с момента вторжения России в Украину в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери украинской армии. „31 тысяча украинцев, военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее каждая эта потеря - это для нас большие потери. Я не скажу вам, сколько ранено. Потому что в этом случае Россия сможет подсчитать, сколько людей убыло с поля боя“, - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.