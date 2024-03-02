За рубежом
02.03.2024, 11:40

„Погибших намного больше“. Эксперты объясняют, почему Зеленский занижает потери украинской армии

 
Taavi Minnik
taavi.minnik@delfi.ee
Украинские флаги на могилах павших воинов на Харьковском кладбище.
Украинские флаги на могилах павших воинов на Харьковском кладбище.
ФОТО: David Young | David Young/dpa

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла в войне 31 тысячу солдат. Delfi выяснил, почему эти цифры не совпадают с данными, ранее опубликованными на Западе и в Украине.

Впервые с момента вторжения России в Украину в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери украинской армии. „31 тысяча украинцев, военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее каждая эта потеря - это для нас большие потери. Я не скажу вам, сколько ранено. Потому что в этом случае Россия сможет подсчитать, сколько людей убыло с поля боя“, - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.

В Украине потери украинской армии объявлены военной тайной, и официальные лица редко комментируют эту тему. Цифры, приведенные Зеленским, не совпадают с данными газеты The New York Times за август 2023 года, которые основаны на оценке анонимных представителей администрации президента США. Администрация США отмечает, что потери российской стороны выше, чем потери Украины, но разница незначительна. По данным NYT, к августу прошлого года на войне погибло до 120 000 россиян и примерно 170-180 000 было ранено. По данным NYT, украинские потери на тот момент могли составлять до 70 тысяч убитыми и до 120 тысяч ранеными.

RusDelfi
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