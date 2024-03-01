ПОДКАСТ | Парейко о новом футбольном сезоне: нарвский „Транс“ будет камнем преткновения для всех, кто будет бороться за чемпионство
В Эстонии стартует новый футбольный сезон Премиум-лиги, в котором примут участие 10 клубов и который обещает любителям футбола немало интересного. В подкасте RusDelfi экс-вратарь сборной Эстонии Сергей Парейко поделился своими ожиданиями от нового сезона.
Нынешний сезон чемпионата Эстонии может получиться довольно захватывающим. Судите сами, когда еще столько команд были так хорошо укомплектованы и настолько мотивированы.
Уже состоялся матч за Суперкубок Эстонии, где схлестнулись чемпион прошлого сезона „Флора“ и обладатель кубка страны „Транс“. В драматичной встрече нарвский „Транс“ совершил невероятный камбэк со счетом 0:2, но уступил таллиннской команде в серии пенальти.
Трансферная кампания этой зимой у „Транса“ получилась яркой – пришло сразу несколько грузинских футболистов: защитник Шалва Бурджанадзе, опорный полузащитник Важа Немсадзе, атакующий полузащитник Закария Бегларишвили и нападающий Серго Кухианидзе.
„У Нарвы интересная команда. Я посмотрел Суперкубок, и техническое оснащение у игроков на высоком уровне. Пришли хорошего качества легионеры. Конечно, сказать, кто из них звезда, будет сложно. Загадывать сейчас трудно, потому что все зависит от адаптации.
Они [грузинские легионеры] впервые выехали за границу. Очень высокого уровня футболисты у Нарвы. Как они будут взаимодействовать, играть и как они будут общаться на поле между собой — если с этим не будет проблем, то будут голы“, — оценил шансы „Транса“ Парейко.
Во „Флоре“ происходит тотальная перестройка, возглавил команду Норберт Хурт. „Флора“ выбрала свое направление и планомерно движется в соответствии с ним. Зимой клуб был очень спокоен на трансферном рынке, подписав только несколько местных молодых игроков в надежде на магию Константина Васильева. В любом случае сезон покажет, насколько это у них будет получаться.
„Если у „Флоры“ все выздоровеют и сохранится костяк с прошлого года, то они будут сильной боевой единицей. Единственный вопрос, как быстро та молодежь адаптируется и сможет быть помощником этим футболистам. Если команда пройдет без травм и будет забивной игрок, то у них есть все шансы побороться за чемпионство. У них есть опыт, перспективная молодежь и Васильев, который будет подсказывать молодым на поле“, — оценил шансы „Флоры“ на защиту чемпионского титула Парейко.
Новый сезон Премиум-лиги стартует уже 1 марта. Действующий чемпион Эстонии — таллиннская „Флора“ — сыграет с новичком лиги „Нымме Юнайтед“. Матч состоится на Sportland Arena и начнется в 19:00.
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