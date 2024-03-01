Правда ли, что из мемориала истории Холокоста „Яд Вашем“ исчезли фотографии преступлений бандеровцев?
В конце февраля 2024 года русскоязычные ресурсы распространили информацию о скандальной тенденции, якобы замеченной посетителями самого известного музея Израиля. Мы проверили, соответствует ли это сообщение действительности.
Согласно новости, израильский блогер Маргарита Левин выяснила, что за последние два года из Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме таинственным образом исчезли фотографии, на которых украинские националисты совместно с нацистами уничтожают евреев на территории Украины, в частности, в Бабьем Яру. Также из экспозиции будто бы исчезло большинство упоминаний и документов о непосредственном участии украинцев в массовом убийстве почти полутора миллионов евреев, проживавших в Украине. В этом комментаторы усматривают связь с поддержкой западными и прозападными странами Украины в войне с Россией.
Об этом написали известные российские журналисты Олег Лурье и Владимир Соловьёв, публицист Михаил Хазин, директор департамента печати и информации МИД РФ Мария Захарова, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Матвейчев, порталы «Россия и соотечественники», «Русский мир», Aftershock, а также ряд популярных Telegram-каналов.
Во время Второй мировой войны оккупированная войсками Третьего рейха территория современной Украины стала одним из основных регионов, где совершался Холокост — преследование и массовое уничтожение евреев со стороны нацистов и их пособников в рамках политики «окончательного решения еврейского вопроса». Согласно некоторым оценкам, жертвами Холокоста здесь стали около 1,5 миллионов евреев. Около 150 000 из них в 1941-43 гг. были расстреляны в урочище Бабий Яр под Киевом. Уничтожение украинских евреев проводилось в основном айнзатцгруппами (специальными оперативными группами немецких силовых структур) при участии других подразделений Вермахта и украинской полиции, в том числе сформированной из местных жителей. Немаловажную роль в преследовании евреев сыграли украинские националистические организации.
Основой для сюжета видеоролика Маргариты Левин стал рассказ гражданина Израиля Виталия Фримана. По его словам, в конце сентября 2023 года он вместе с гостями из Германии посетил расположенный в Иерусалиме мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд Вашем». Пройдя к той части экспозиции, которая посвящена Холокосту на территории Украины, Фриман заметил, что уже знакомая ему выставка наполовину опустела — остались только наименее шокирующие фотографии. В частности, якобы исчез чёрно-белый снимок (Фриман прислал его копию Маргарите Левин), на котором возле тел расстрелянных людей можно увидеть стоящего украинского полицая с повязкой на руке — в реальной жизни сине-жёлтой, как убеждён собеседник блогерки. Всё это, по словам, Фримана, свидетельствует о лоббировании Израилем интересов Украины в ущерб своим собственным, о переписывании истории в угоду киевскому режиму.
Мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд Вашем» располагается на территории 18 гектаров и содержит колоссальное количество документов по истории преследования евреев в 1933-45 гг. На официальном сайте учреждения отдельные страницы посвящены Украине, деятельности ОУН (Организации украинских националистов), трагедии в Бабьем Яру, Степану Бандере, приводятся также некоторые свидетельства деятельности бандеровцев. В онлайн-коллекции сайта по состоянию на 2024 год можно ознакомиться с почти 500 документами, связанными с деятельностью украинских коллаборационистов. Уже это ставит под сомнение теории о некоей новой предвзятой политике музея. Что касается вышеуказанной фотографии, «Проверено» не нашло её следов на сайте.
Когда новость достигла израильского сегмента соцсетей, на неё отреагировали в самом Мемориальном комплексе «Яд Вашем». «Мы видели эту странную публикацию, и говорю вам с полной уверенностью: никаких изменений в экспозиции музея истории Холокоста, якобы имеющих цель "убрать" фотографии или документы, свидетельствующие об убийстве евреев украинцами во время Холокоста, не было», — заявил в ответ на запрос NEWSru.co.il пресс-секретарь Мемориального комплекса Сими Аллен.
Более развёрнутый комментарий в Facebook дал израильский историк, автор книг и публикаций о Второй мировой войне, сотрудник «Яд Вашем» с 30-летним стажем Арон Шнеер. По его словам, приведённая Виталием Фриманом фотография никогда не экспонировалась в музее. При этом ни один снимок из экспозиции комплекса, рассказывающий о Холокосте на территории бывшего СССР, не исчез: выставлены фотографии о расстрелах и погромах евреев в Литве, Латвии, большое число фотоматериалов посвящено трагедиям в разных точках Украины — в частности, гигантский кадр запечатлел немецких солдат, роющихся в одежде убитых после расстрела. Под фотографиями, как уверяет Шнеер, можно увидеть текстовые документы на ту же тематику, а в другом зале висят снимки украинских коллаборационистов. Свои свидетельства Шнеер снабдил собственными снимками из музея.
Фотографию, представленную Виталием Фриманом, Шнеер назвал «фейковой», но в личной беседе с «Проверено» уточнил, что не имел в виду её подлинность — лишь факт нахождения в экспозиции «Яд Вашема». На самом деле это фото выложено на множестве сетевых ресурсов — в частности, на украиноязычном сайте Института развития гражданского общества имени Голды Меир. Широкое распространение также имеют снимки, сделанные с той же точки с разницей в несколько мгновений с искомой фотографией.
Чаще всего уточняется, что местом съёмки этих кадров стал Бабий Яр, а в качестве источника фотографий указан Российский государственный архив кинофотодокументов. Однако, по всей видимости, одна ошибка породила цепочку остальных. На сайте РГАКФД этих фотографий не найти, зато кадры можно увидеть в самом конце белорусско-германского художественного фильма „Бабий Яр“, снятого в 2003 году.
„Проверено“ связалось с автором нашумевшего интервью, Виталием Фриманом, и попросило представить подтверждения того, что указанное фото раньше выставлялось в „Яд Вашеме“, если таковые имеются. Фриман ответил, что единственное свидетельство — его собственная память, а также память его родственников из Германии, посещавших мемориал вместе с ним в 2018 году. С тех пор Фриман в музее не был, поэтому не может быть уверен, когда именно фотография исчезла из музея — после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022-го или в предыдущие четыре года.
Также „Проверено“ решило проверить утверждение о том, что „на повязке явно читается украинский флаг“. Для этого два кадра из чёрно-белого фильма были обработаны в четырёх сетевых сервисах, предлагающих колоризацию при помощи нейросетей (ImageColorizer, img2go, Palette, Hotpot). При достаточно реалистичных итоговых цветах ни на одном из снимков повязка не превратилась в сине-жёлтую.
Также „Проверено“ провело обратную операцию: трансформировало цветное изображение украинского флага в чёрно-белое. Итог совсем не напоминает то, что мы видим на повязке.
Иными словами, даже в теории не было повода удалять вышеуказанную ненастоящую фотографию из-за «повязки в цветах украинского флага». При этом в беседе с «Проверено» Арон Шнеер не исключил, что в Бабьем Яру украинские полицейские теоретически могли носить подобные повязки (вне зависимости от содержания фотографии), так же как поступали коллаборационисты в странах Балтии.
Таким образом, нет никаких оснований говорить об удалении из экспозиции «Яд Вашем» фото и иных документов, свидетельствующих об участии украинских националистов в расстрелах мирного еврейского населения. О неизменности позиции «Яд Вашема» в этом вопросе говорит тот факт, что в мае 2022 года, уже в самый разгар полномасштабной войны в Украине, представители комплекса раскритиковали украинские власти за намерение в рамках дерусификации географических названий присвоить ряду улиц имена деятелей Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов. Фотография же, которая использовалась как главный аргумент в пользу заговора, представляет собой кадр из художественного фильма.
Не исключено, что поводом для возникновения такой версии стала ложная память. Стоит отметить, что Виталий Фриман — не совсем обычный гражданин Израиля, он активно участвует в антиукраинской пропаганде, за что в своё время был внесён в список на неофициальном сайте «Миротворец».
Итог: Неправда