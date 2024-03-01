Правда ли, что из мемориала истории Холокоста „Яд Вашем“ исчезли фотографии преступлений бандеровцев?

Основой для сюжета видеоролика Маргариты Левин стал рассказ гражданина Израиля Виталия Фримана. По его словам, в конце сентября 2023 года он вместе с гостями из Германии посетил расположенный в Иерусалиме мемориальный комплекс истории Холокоста « Яд Вашем ». Пройдя к той части экспозиции, которая посвящена Холокосту на территории Украины, Фриман заметил, что уже знакомая ему выставка наполовину опустела — остались только наименее шокирующие фотографии. В частности, якобы исчез чёрно-белый снимок (Фриман прислал его копию Маргарите Левин), на котором возле тел расстрелянных людей можно увидеть стоящего украинского полицая с повязкой на руке — в реальной жизни сине-жёлтой, как убеждён собеседник блогерки. Всё это, по словам, Фримана, свидетельствует о лоббировании Израилем интересов Украины в ущерб своим собственным, о переписывании истории в угоду киевскому режиму.

Во время Второй мировой войны оккупированная войсками Третьего рейха территория современной Украины стала одним из основных регионов, где совершался Холокост — преследование и массовое уничтожение евреев со стороны нацистов и их пособников в рамках политики «окончательного решения еврейского вопроса». Согласно некоторым оценкам , жертвами Холокоста здесь стали около 1,5 миллионов евреев. Около 150 000 из них в 1941-43 гг. были расстреляны в урочище Бабий Яр под Киевом. Уничтожение украинских евреев проводилось в основном айнзатцгруппами (специальными оперативными группами немецких силовых структур) при участии других подразделений Вермахта и украинской полиции, в том числе сформированной из местных жителей. Немаловажную роль в преследовании евреев сыграли украинские националистические организации.

Согласно новости, израиль ский блогер Маргарита Левин выяснила , что за последние два года из Мемориального комплекса истории Холокост а «Яд Вашем» в Иерусалиме таинственным образом исчезли фотографии, на которых украинские националисты совместно с нацистами уничтожают евреев на территории Украины, в частности, в Бабьем Яру. Также из экспозиции будто бы исчезло большинство упоминаний и документов о непосредственном участии украинцев в массовом убийстве почти полутора миллионов евреев, проживавших в Украине. В этом комментаторы усматривают связь с поддержкой западными и прозападными странами Украины в войне с Россией. Об этом написали известные российские журналисты Олег Лурье и Владимир Соловьёв , публицист Михаил Хазин , директор департамента печати и информации МИД РФ Мария Захарова , депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Матвейчев , порталы « Россия и соотечественники », « Русский мир », Aftershock , а также ряд популярных Telegram-каналов .

Более развёрнутый комментарий в Facebook дал израильский историк, автор книг и публикаций о Второй мировой войне, сотрудник «Яд Вашем» с 30-летним стажем Арон Шнеер. По его словам, приведённая Виталием Фриманом фотография никогда не экспонировалась в музее. При этом ни один снимок из экспозиции комплекса, рассказывающий о Холокосте на территории бывшего СССР, не исчез: выставлены фотографии о расстрелах и погромах евреев в Литве, Латвии, большое число фотоматериалов посвящено трагедиям в разных точках Украины — в частности, гигантский кадр запечатлел немецких солдат, роющихся в одежде убитых после расстрела. Под фотографиями, как уверяет Шнеер, можно увидеть текстовые документы на ту же тематику, а в другом зале висят снимки украинских коллаборационистов. Свои свидетельства Шнеер снабдил собственными снимками из музея.

Когда новость достигла израильского сегмента соцсетей, на неё отреагировали в самом Мемориальном комплексе «Яд Вашем». «Мы видели эту странную публикацию, и говорю вам с полной уверенностью: никаких изменений в экспозиции музея истории Холокоста, якобы имеющих цель "убрать" фотографии или документы, свидетельствующие об убийстве евреев украинцами во время Холокоста, не было», — заявил в ответ на запрос NEWSru.co.il пресс-секретарь Мемориального комплекса Сими Аллен.

Мемориальный комплекс истории Холокоста « Яд Вашем » располагается на территории 18 гектаров и содержит колоссальное количество документов по истории преследования евреев в 1933-45 гг. На официальном сайте учреждения отдельные страницы посвящены Украине , деятельности ОУН (Организации украинских националистов), трагедии в Бабьем Яру , Степану Бандере , приводятся также некоторые свидетельства деятельности бандеровцев . В онлайн-коллекции сайта по состоянию на 2024 год можно ознакомиться с почти 500 документами, связанными с деятельностью украинских коллаборационистов. Уже это ставит под сомнение теории о некоей новой предвзятой политике музея. Что касается вышеуказанной фотографии, «Проверено» не нашло её следов на сайте.

Фотографию, представленную Виталием Фриманом, Шнеер назвал «фейковой», но в личной беседе с «Проверено» уточнил, что не имел в виду её подлинность — лишь факт нахождения в экспозиции «Яд Вашема». На самом деле это фото выложено на множестве сетевых ресурсов — в частности, на украиноязычном сайте Института развития гражданского общества имени Голды Меир. Широкое распространение также имеют снимки, сделанные с той же точки с разницей в несколько мгновений с искомой фотографией.

„Проверено“ связалось с автором нашумевшего интервью, Виталием Фриманом, и попросило представить подтверждения того, что указанное фото раньше выставлялось в „Яд Вашеме“, если таковые имеются. Фриман ответил, что единственное свидетельство — его собственная память, а также память его родственников из Германии, посещавших мемориал вместе с ним в 2018 году. С тех пор Фриман в музее не был, поэтому не может быть уверен, когда именно фотография исчезла из музея — после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022-го или в предыдущие четыре года.

Также „Проверено“ решило проверить утверждение о том, что „на повязке явно читается украинский флаг“. Для этого два кадра из чёрно-белого фильма были обработаны в четырёх сетевых сервисах, предлагающих колоризацию при помощи нейросетей (ImageColorizer, img2go, Palette, Hotpot). При достаточно реалистичных итоговых цветах ни на одном из снимков повязка не превратилась в сине-жёлтую.

Также „Проверено“ провело обратную операцию: трансформировало цветное изображение украинского флага в чёрно-белое. Итог совсем не напоминает то, что мы видим на повязке.