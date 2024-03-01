МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: ситуация с гражданской обороной напоминает урок вождения, где путают сцепление, тормоз и газ

Хвалебная песня, звучащая из уст высших чиновников и ответственного за эту сферу министра 1 , никак не соответствует ни потребностям развития гражданской обороны, основанным на реалиях Украины, ни действительности. Концепция гражданской обороны существует в Эстонии на бумаге 2 , но на практике она не осуществлена. Возможности, предусмотренные для этой цели, так и остались нереализованными из-за нехватки финансирования, несмотря на двухлетнюю агрессию России в Украине.

При этом из-под пера министра внутренних дел 3 выходят тексты о том, что наша гражданская оборона разрабатывается именно на основе опыта Украины. Однако, смотря на обозначение общественных укрытий, до сих пор отсутствующую систему сирен, которая, по предварительным данным, будет завершена к концу 2024 года, хотя уже стабильно почти завершена с лета 2022 года4, и на тот факт, что мы до сих пор строим новые общественные здания – например, школы и детские сады – без убежищ, возникает вопрос – какой именно опыт Украины имеется в виду?