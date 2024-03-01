Мнение
01.03.2024, 19:50

МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: ситуация с гражданской обороной напоминает урок вождения, где путают сцепление, тормоз и газ

 
Ханнес Нагель
Ханнес Нагель
Ханнес Нагель
ФОТО: Priit Simson / Arno Mikkor | Delfi Meedia kollaaž

В недавнем интервью генеральный директор Спасательного департамента заявил, что гражданская оборона развернута полным ходом. В ситуации, когда состояние гражданской обороны даже нельзя оценить как удовлетворительное, коробка передач скорее заклинила, а колеса крутятся в луже, жителей забрызгает грязью в случае более серьезного кризиса, считает Ханнес Нагель, руководитель Центра кризисных исследований.

Хвалебная песня, звучащая из уст высших чиновников и ответственного за эту сферу министра1, никак не соответствует ни потребностям развития гражданской обороны, основанным на реалиях Украины, ни действительности. Концепция гражданской обороны существует в Эстонии на бумаге2, но на практике она не осуществлена. Возможности, предусмотренные для этой цели, так и остались нереализованными из-за нехватки финансирования, несмотря на двухлетнюю агрессию России в Украине.

При этом из-под пера министра внутренних дел3 выходят тексты о том, что наша гражданская оборона разрабатывается именно на основе опыта Украины. Однако, смотря на обозначение общественных укрытий, до сих пор отсутствующую систему сирен, которая, по предварительным данным, будет завершена к концу 2024 года, хотя уже стабильно почти завершена с лета 2022 года4, и на тот факт, что мы до сих пор строим новые общественные здания – например, школы и детские сады – без убежищ, возникает вопрос – какой именно опыт Украины имеется в виду?

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии