МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: ситуация с гражданской обороной напоминает урок вождения, где путают сцепление, тормоз и газ
В недавнем интервью генеральный директор Спасательного департамента заявил, что гражданская оборона развернута полным ходом. В ситуации, когда состояние гражданской обороны даже нельзя оценить как удовлетворительное, коробка передач скорее заклинила, а колеса крутятся в луже, жителей забрызгает грязью в случае более серьезного кризиса, считает Ханнес Нагель, руководитель Центра кризисных исследований.
Хвалебная песня, звучащая из уст высших чиновников и ответственного за эту сферу министра1, никак не соответствует ни потребностям развития гражданской обороны, основанным на реалиях Украины, ни действительности. Концепция гражданской обороны существует в Эстонии на бумаге2, но на практике она не осуществлена. Возможности, предусмотренные для этой цели, так и остались нереализованными из-за нехватки финансирования, несмотря на двухлетнюю агрессию России в Украине.