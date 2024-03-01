МНЕНИЕ | С Трампом в башке. Республиканцы не могут договориться помочь Украине

В ночь на среду президент США Джо Байден провел встречу с лидерами большинства и меньшинства в Сенате и Конгрессе. Согласно итоговым заявлениям участников, они намерены продолжить финансирование американского правительства и предотвратить „шатдаун“, который может наступить 1 и 8 марта. Тем не менее, судьба пакета военной помощи Украине остается неясной. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Майк Джонсон продолжает сопротивляться вынесению его на голосование. Однако сторонники Украины готовятся принять свой пакет помощи Киеву в обход упорного спикера, пишет Delfi.lv.