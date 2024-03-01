Олаф Шольц обосновал отказ от поставок Украине ракет TAURUS: он опасается удара по Москве

Глава германского правительства отметил, что для обеспечения контроля над применением ракет TAURUS необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено. „Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется“, - добавил политик.

Несколько дней тому назад Шольц заявил: „Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно“. Шольц отвечал на вопрос журналистов, опасается ли он вовлечения Германии в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS. „Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система…“, - добавил глава кабмина ФРГ.

Слова канцлера были восприняты, как косвенное признание того, что в Украине находятся британские и французские военные специалисты. Лондон сразу опроверг утверждение Шольца.

На встрече в Дрездене канцлер выразил недоумение по поводу критики его решения о непоставке в данный момент Украине ракет TAURUS. Германия, по его словам, поставляет в Украину оружия больше, чем все другие страны. Только в текущем году на эти цели будет выделено 6 миллиардов евро из бюджета. Это в два раза больше, чем запланировано во Франции, которая занимает в Евросоюзе второе место по объемам поставок оружия Киеву.

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