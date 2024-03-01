Беспилотники атаковали военный завод в Нижегородской области

Сообщения о взрывах в районе завода сначала появились в местных пабликах, пишет „Медуза“.

Позднее об атаке трех беспилотников сообщили глава города Иван Носков и Минобороны РФ.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — написал Носков. Минобороны РФ объявило, что в Нижегородской области были «перехвачены» три украинских беспилотника самолетного типа.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку и продукцию оборонного назначения. Предприятие является градообразующим для Дзержинска.

Российские власти почти каждый день заявляют о перехваченных беспилотниках, ответственность за запуск которых возлагает на Украину. Официально власти Украины сообщения об ударах по объектам на территории России не комментируют.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.