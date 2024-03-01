„Деньги все равно будут находиться“. Насколько реализуемы новые обещания Путина?

В 2018 году Путин после очередного вступления в должность подписал ряд программных документов — всего в них было 150 различных целей. Это было представлено как обновленная стратегия реформ. Тогда говорили, что для Путина новую программу пишет Алексей Кудрин, который уже ушел с поста министра финансов, но еще не возглавил Счетную палату.

В 2012 году его предвыборные обещания вылились в „майские указы“: президент вступает в должность в мае и тогда подписывает программные документы. Перед теми выборами широкий круг различных экспертов писал программу структурных реформ для российской экономики — „Стратегию 2020“. Часть положений из нее вошли в „майские указы“, но далеко не все. В последующие годы власти испытывали серьезные проблемы с реализацией тех указов.

Путин далеко не в первый раз незадолго до выборов представляет своеобразную программу развития российского общества и экономики — так было в 2012-м и в 2018 годах.

В конце года экономисты были уверены, что на текущие расходы, в том числе военные, денег у властей хватает. Но экономика все равно работала на пределе, и вряд ли это может долго продолжаться. Возможно, власти пытаются таким образом исправить перекосы в экономике, созданные войной, или попытаются и дальше найти способы поддержать рост экономики, который без новых вливаний неизбежно будет ослабевать.

При этом параллельно российские власти уже тратят очень много денег — в первую очередь, на войну и связанные с ней расходы. Уже летом российская экономика подавала признаки перегрева: цены начали расти, в стране не хватало производственных мощностей и рабочих рук, а структура экономика становилась более искаженной.

Основная ее суть — в очень обильных государственных расходах на все сферы жизни в России. Путин обещает тратиться на все — от ремонта детских садов и аэропортов до поддержки промышленности и науки. Эти программы будут реализоваться вплоть до 2030 года.

Помимо поддержки семьи и борьбы с бедностью Путин из года в год повторяет и обещание газифицировать Россию. В этот раз он обещал до 2030 года газифицировать регионы России, куда газ все еще не дошел — Якутию, Бурятию, Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Мурманскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Карелию. В 2019 году глава „Газпрома“ Алексей Миллер сообщил, что на газификацию России уйдет 10 лет.

Программы материнского капитала и льготной семейной ипотеки продлеваются до 2030 года — и это тоже дорогая мера. При этом и ЦБ, и экономисты говорят про надувающийся пузырь на рынке недвижимости — во многом именно из-за льготной ипотеки.

А для этого нужно снижать бедность, прежде всего среди многодетных семей, добавил президент и объявил конкретные меры: удвоить налоговые вычеты за второго ребенка (он составит до 2800 рублей в месяц), а на третьего и каждого последующего — до шести тысяч в месяц. Пока не очень понятно, во что эта мера обойдется бюджету.

Особенно много Путин говорил про семьи, про проблемы рождения и воспитания детей. „Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии“, — сказал он, вызвав аплодисменты в зале.

В своей почти двухчасовой речи Путин называл конкретные цифры миллиардов и триллионов рублей, которые пойдут из бюджета на благоустройство общественных пространств, обновление 75 аэропортов страны и приведение в порядок студенческих общежитий.

Отличие обещаний Путина 2024 года от предыдущих в том, что теперь они все меньше напоминают хоть какую-то программу реформ, а все больше — попытку залить экономику деньгами в ответ на растущие на фоне войны социальные и экономические проблемы.

Тогда эти цели приняли форму нацпроектов. А пришедший в Счетную палату Кудрин следил за их реализацией. Для этого при Счетной палате был создан специальный сайт. Сейчас этот сайт уже не работает, а Кудрин ушел из Счетной палаты в „Яндекс“. Еще перед началом полномасштабной войны у чиновников и бизнеса были серьезные сомнения в том, как выполняются нацпроекты.

К первому типу экономист относит такие предложения, как повышение минимального размера оплаты труда к 2030 году, списание части долгов регионов по бюджетным кредитам и продление программы семейной ипотеки. По мнению Иноземцева, эти и другие подобные обещания будут исполнены, поскольку они представляют из себя чисто технические обязательства.

Экономист Владислав Иноземцев (причислен российскими властями к „иностранным агентам“) в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что в экономической части послания содержались предложения двух типов: исключительно финансовые и требующие производственных результатов.

Любое повышение налогов — и для бизнеса, и для физических лиц — в России приводит к обширной дискуссии. Обычно его встречают достаточно негативно, и, возможно, такое обсуждение Владимир Путин не хотел провоцировать перед выборами.

Любое повышение налогового бремени для бизнеса также долго согласовывается. В обсуждении участвуют не только чиновники, но и Российский союз предпринимателей и промышленников, в котором есть и крупный бизнес.

Сейчас налог на доходы физических лиц составляет 13%. С января 2021 года ставка для тех, кто зарабатывает выше 5 млн рублей в год, составляет 15% — эти деньги идут в фонд „Круг добра“. До этих изменений в России более 20 лет действовали плоская шкала налогов на доходы физических лиц, которая не зависела от их объема.

Откуда возьмутся деньги на все эти меры, Путин лишь кратко описал. Он в общих словах заявил о налоговой реформе — „более справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие доходы“. Причем, судя по всему, речь идет и о бизнесе, и о физических лицах.

Повторим, достигнуть всего этого Путин обещает к 2030 году: именно тогда, через шесть лет, закончится его очередной президентский срок (выборы пройдут в марте этого года).

Всего лишь в октябре прошлого года Путин поручил газифицировать Красноярск к 2028 году, но после этого послания планка, похоже, отодвинулась на два года вперед.

„Речь идет о сотнях миллиардов рублей, по ипотеке — те же пределы. Я бы оценил очень грубо все эти программы чисто финансового свойства где-то в пару триллионов рублей — на весь срок, о котором он говорил, то есть до 2030 года. Реально это будет 300-400 млрд рублей в год на все“, — сказал Владислав Иноземцев.

Второй же тип экономических тезисов касался обещаний, на реализацию которых не просто нужно выделить деньги, но и потом еще получить от них результат, что-то произвести. „Вывод российской науки на передовые рубежи, строительство дорог по всей стране, местное пассажирское сообщение, национальное производство — все эти вещи, конечно, тоже требуют очень много денег. Но я все же хотел бы однозначно подчеркнуть, что с деньгами проблем не будет“, — говорит он.

Иноземцев оценивает эту категорию расходов выше — до триллиона рублей в год. „Деньги все равно будут находиться, потому что экономический рост нельзя поддерживать только за счет военно-промышленного комплекса. Поэтому будут вкладываться в инфраструктурные проекты, будут увеличиваться внутренние займы“, — сказал экономист.

Однако Владислав Иноземцев отмечает, что сам результат, а именно возможность России производить конкурентоспособные технологические продукты, остается под вопросом. „Там, где дело доходит до реальных дел, у меня намного больше скепсиса. Когда сегодня на лентах информагентств бежали цитаты из послания, там же появилось сообщение Ростеха о том, что серийный выпуск российских самолетов МС-21 перенесен с 2024 года на 2025–2026 годы. То есть деньги выделить можно, но построят ли они что-то — большой вопрос“, — сказал он.

По мнению экономиста, специально менять или переверстывать бюджет в зависимости от прозвучавших во время послания тезисов не понадобится. В 2024 году ничего из сказанного в экономической части реализовываться не будет. А в следующем году пожелания Путина включат в новый бюджет.

„С точки зрения цифр я не увидел в послании ничего, чему стоило бы удивляться, — отмечает Иноземцев. — Если бюджет пережил увеличение военных расходов на четыре триллиона за год, то уж 500 млрд на внутреннее развитие переживет. Надо понимать, что даже военные деньги и обещания Путина сейчас — это фактически дотации экономики. Вы выдаете больше пособий, и эти деньги люди будут чаще тратить, у вас вертится вся экономическая цепочка. Вкладываете деньги в строительство дороги на Дальнем Востоке — даже если ее размоет через год, то на нее потрачено огромное количество бетона, металла, работ и других смежных выплат, которые тоже все поступают в экономику и работают на общий результат повышения ВВП и сохранения темпов роста“.

Экономист не очень верит, что все обещания будут выполнены. „Насколько же это все будет выполнено — мы прекрасно знаем, что большая часть обещанного не выполняется, — сказал он. — Да, доходы растут, но это то, что проще всего сделать и что у Путина хорошо получается: взять деньги у одних и отдать их другим. Но создать что-то новое, какой-то продукт — с этим уже возникают большие сложности“.

Иноземцев не ждет существенных перемен в это время: „В своем послании Путин попытался объяснить народу, что будет сделано хорошего за это время. Основная идея в том, что человек поставил флажки вокруг своего нового срока: противостояние с Западом и, скорее всего, война будут бесконечными, он вообще ничего не сказал относительно выхода из ситуации“.