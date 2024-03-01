Мнение
01.03.2024, 10:31

МНЕНИЕ | Вадим Штепа о речи Путина: красивые сказки убийцы для россиян

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Россияне верят путинским сказкам, пока не получат повестку в военкомат
Вадим Штепа
Российский регионалист
Пешеходы идут мимо экрана, транслирующего обращение Владимира Путина к Федеральному собранию
Пешеходы идут мимо экрана, транслирующего обращение Владимира Путина к Федеральному собранию
ФОТО: Dmitry Serebryakov | Scanpix

Владимир Путин выступил вчера с ежегодным президентским посланием Федеральному Собранию, по сути, произнеся предвыборную речь. Конечно, в России нет выборов, и „царь“ просто рассказывал красивые сказки о будущем до 2030 года.

Судя по второй части этого послания, россиян ожидает почти такая же «Прекрасная Россия будущего», о которой мечтал убитый Путиным Алексей Навальный. Это современная страна высокообразованных, счастливых и здоровых людей, где развиты даже самые отдаленные регионы и повсюду построены «цифровые платформы» на основе искусственного интеллекта.

Но одно кардинальное отличие Путина от Навального – Путин строит все свои фантастические картинки на идее войны и связывает с результатами «СВО». Именно войне и противостоянию с Западом была посвящена первая, базовая часть его послания, где он в очередной раз принялся грозить миру «новейшими» ядерными ракетами.

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