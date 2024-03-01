01.03.2024, 10:31
МНЕНИЕ | Вадим Штепа о речи Путина: красивые сказки убийцы для россиян(9)
Россияне верят путинским сказкам, пока не получат повестку в военкомат
ФОТО: | Scanpix
Владимир Путин выступил вчера с ежегодным президентским посланием Федеральному Собранию, по сути, произнеся предвыборную речь. Конечно, в России нет выборов, и „царь“ просто рассказывал красивые сказки о будущем до 2030 года.
Судя по второй части этого послания, россиян ожидает почти такая же «Прекрасная Россия будущего», о которой мечтал убитый Путиным Алексей Навальный. Это современная страна высокообразованных, счастливых и здоровых людей, где развиты даже самые отдаленные регионы и повсюду построены «цифровые платформы» на основе искусственного интеллекта.