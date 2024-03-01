МНЕНИЕ | Вадим Штепа о речи Путина: красивые сказки убийцы для россиян

Судя по второй части этого послания, россия н ожидает почти такая же «Прекрасная Россия будущего», о которой мечтал убитый Путиным Алексей Навальный . Это современная страна высокообразованных, счастливых и здоровых людей, где развиты даже самые отдаленные регионы и повсюду построены «цифровые платформы» на основе искусственного интеллекта.

Но одно кардинальное отличие Путина от Навального – Путин строит все свои фантастические картинки на идее войны и связывает с результатами «СВО». Именно войне и противостоянию с Западом была посвящена первая, базовая часть его послания, где он в очередной раз принялся грозить миру «новейшими» ядерными ракетами.