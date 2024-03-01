Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

«Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела», — заявила омбудсмен.

По ее словам, российская сторона готова передать тела погибших.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется… Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — добавила Москалькова.

Омбудсмен заявила, что находится на связи с уполномоченным Верховной Рады Дмитрием Лубинцом. Она утверждает, что у российской стороны «есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности» погибших при крушении самолета.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе села Яблоново в Белгородской области. Минобороны России утверждало, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину. По версии Следственного комитета России, самолет был сбит ракетой американского комплекса Patriot, выпущенной из района населенного пункта Липцы Харьковской области. О том, что Ил-76 сбили ракетой комплекса Patriot, также сообщали американские чиновники.

Власти Украины подтверждали, что обмен пленными готовился, но отмечали, что у них нет данных о том, были ли на борту военнослужащие ВСУ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов позже заявил, что украинских пленных на борту самолета не было.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что Украина обращалась к России по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению Москвы, погибли в результате катастрофы Ил-76, но российская сторона на это никак не отреагировала.

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