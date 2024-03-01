ФОТО И ВИДЕО | Люди стучали в дверь мэра, но к ним никто не вышел. Большой репортаж о том, как снимали с должности главу Нарвской больницы

В четверг к 17:00 на Ратушную площадь организованными группами и по одному пришли горожане. Уже к началу шестого их было больше двухсот. В основном медики, члены их семей и те, кто успешно лечился в больнице с момента, когда ей начал руководить Кыргвеэ. Медики показали свою сплоченность - дисциплинированно встали полукругом с плакатами, развернутыми к окнам ратуши, в которой через час должны были решить судьбу больницы. На самом деле, судьбу одного человека - Кыргвеэ, но собравшиеся на площади к этому, как они говорили, „перевороту“ и „беспределу“, отнеслись глобальнее - как к вмешательству в будущее, в судьбу, больницы. Такому вмешательству, которое они не желают.

Митинг в поддержку доктора Аго Кыргвеэ организовали медики Нарвской больницы, несмотря на то, что один из членов совета больницы, Вадим Орлов, публично рекомендовал им этого не делать. Может, поэтому Кыргвеэ, уходя с площади под овации, сказал: „Не позволяйте никому никогда садиться вам на голову“. Чуть позже, после окончания заседания, во время общения с журналистами председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов подчеркнул, что „никаких репрессий не будет, никаких указаний пальцем на людей не будет“. „Наша задача, чтобы больница развивалась, для этого нужен мир в коллективе“, - заключил он.

29 февраля в Нарве сменили руководителя больницы. С 1 марта принимать решения о ее настоящем и будущем начал Юллар Ланно. По мнению членов совета, это даст новое развитие городскому учреждению здравоохранения, по мнению врачей и горожан, собравшихся на Ратушной площади в знак протеста против снятия Кыргвеэ, это приведет больницу туда, где она уже была - в болото.

Кыргвеэ надел куртку и спустился по лестнице ратуши на площадь, можно сказать, в объятия своих сторонников - бывших коллег и благодарных горожан. Три года он отвечал за больницу в Нарве. Теперь улетит отдыхать. Что дальше - пока не знает. Примерно половина седьмого вечера. Людей перед ратушей стало меньше, чем в начале митинга, в пять часов, но ненамного. „Аго, Аго!“, „Долой совет!“ - наверное, столь громкое скандирование слышали жители не только ближайших домов.

Рядом стоит Сергей, с ним несколько женщин. Они не работают в больнице, но Сергей вынужден регулярно обращаться в лечебное заведение. „Я заболел раком, нарвские врачи делали, что могли, но лучше не становилось, - рассказывает мужчина. - Бригада доктора Кэргвеэ вытащила меня в Тарту, там меня поставили на ноги. И благодаря тому, что здесь можно ходить на восстанавливающую химиотерапию, как-то легче все стало“. Женщина добавляет: „То, что делают, это беспредел полнейший“.

„Аго возит больных по ночам, если больше некому, а у нас в семье есть человек с больным сердцем“, - так на вопрос, почему он здесь сегодня, отвечает Игорь, помогающий держать плакат „Вы тоже можете ночью повезти больного в Тарту?“

„Кэргвеэ внес вклад в развитие больницы, - рассказывает медсестра Алиса, которая стоит на площади с плакатом „Больница не место для политических игр!!!“ - У нас появилась возможность проводить химиотерапию, теперь больным не нужно ездить в Тарту или в Таллинн для этого, начали ставить протезы, теперь в Нарве обучают и санитаров, и медсестер, а раньше была сильная нехватка этих специалистов, у нас открывают новое отделение реанимации, а это плюс две койки для тяжелобольных. Кэргвеэ сделал ремонт в больнице. Он постоянно интересуется состоянием больных, он каждое утро приходит на большие обходы, сердечно и трепетно осматривает пациентов“.

У нас появилась возможность проводить химиотерапию, теперь больным не нужно ездить в Тарту или в Таллинн для этого, начали ставить протезы, теперь в Нарве обучают и санитаров, и медсестер. Алиса, медсестра

Врачи и другой медперсонал больницы расправили плакаты: „Честные дела за спиной не делают“, „Медициной не торгуют“, „Научитесь работать, как он“, „Долой совет больницы, врачей в совет“. Интересно, что многие из этих плакатов по просьбе медиков нарисовала нарвская художница Мария Самбуко. „Я недавно выписалась из больницы, где пробыла две недели со сломанной ногой, - поделилась своей историей Мария. - Я не была в больнице уже много-много лет и была поражена, как в больнице стало хорошо. Какой там внимательный персонал. В палату заходила и делегация врачей с Аго, которые интересовались здоровьем всех, кто был в палате. Врачи обратились к художникам Нарвы с просьбой помочь им в очень короткий срок изготовить плакаты в поддержку Аго. Я лично не знаю его, но посчитав, что такое большое количество врачей оказывает ему поддержку и у них нет возможности так быстро подготовиться, решила помочь. Они отправили мне тексты, и я нарисовала плакаты на двух языках“.

„Пришли на митинг не только работники больницы, но и горожане, что нас радует, значит, все, что мы делаем, люди ценят, - размышляет женщина из этой же компании сотрудников больницы. - В очередной раз из нас хотят сделать тех, кем можно легко управлять, мы хотим показать, что не согласны. И что угрозы, которые были в наш адрес, на нас не действует. Кыргвеэ научил нас не бояться“.

„Мы хотим высказать поддержку и показать уважение, - говорит женщина-врач. - Все, что мы сделали за это время с ним, все шаги вперед, когда о нарвской медицине заговорили в других городах с уважением, все, что достигнуто, - это прежде всего благодаря ему. А сегодня все это просто разрушают силами некомпетентного совета. Этот совет на первое место ставит финансовые вопросы, которые абсолютно решаемы. Два года на это совет не обращал внимания. А сейчас вдруг неожиданно, скрытно, не дав возможности защитить себя, объяснить, взяли и приняли абсолютно политическое решение - снять руководителя“. То же самое говорят и другие врачи, которые держат плакаты и стоят рядом.

„С руководством Аго Кыргвеэ больница задышала по-другому, - перехватывает инициативу в разговоре другая сотрудница больницы. - Столько нового появилась, работа проделана им колоссальная, мы быстро катились на дно, болотом стали, отделения закрывались одно за другим, услуги отменяли. Пациенты спрашивали: „Нам что, в Пуру ездить, у вас ничего нет“, а с ним мы стали расти“.

„Мы жили тихо, новшеств не было никаких, - говорит еще одна женщина, - больница загнивала, все шло к тому, что она могла бы стать сельской“.

„Нас устраивает наш руководитель, у нас сохранилось благодаря ему детское отделение, много новых специалистов приехали по его приглашению, а раньше была серьезная нехватка и врачей, и медсестер, - эмоционально рассказывает женщина, которая представляется сотрудницей больницы, - появилось новое оборудование, новый реанимобиль, мы обучились новым методикам, взаимовыручка у нас стала лучше“.

По площади с коляской прогуливается молодая мама Анастасия. „Я забежала ненадолго, хочу выразить гражданскую позицию, - отвечает она на вопрос, почему сегодня пришла на митинг. - Не так давно имела опыт посещения женской клиники в Нарвской больнице. Это достойная больница, и она в хороших руках. Среди моих знакомых много медиков, они хвалят Аго. Боюсь, что те талантливые и молодые специалисты, кого он привлек, после его ухода покинут Нарву, как и многие другие. Пока выглядит, как какая-то личная обида Евграфова. Я задумалась, нужны ли тут вообще достойные люди? Или пора и нам уезжать?“

Пока выглядит, как какая-то личная обида Евграфова. Я задумалась, нужны ли тут вообще достойные люди? Или пора и нам уезжать? Нарвитянка Анастасия

„Приятно заходить в больницу, не сравнится с тем, как года три-четыре назад было, доктора приветливые“, - улыбается другая. „Человек работает, надо ему помогать, а не мешать“, - уверенно добавляет мужчина из этой же компании.

Чуть в стороне стоит группа пенсионеров. На вопрос, как они считают, стала ли больница лучше, отвечают, что намного. „Нам теперь не надо ехать черт знает куда, врачи теперь в город сами приезжают, а мы уже старенькие, нам сложно ездить“, - говорит одна из пенсионерок.

Рядом мужчина добавляет: „Медики молодцы, они доверяют руководителю, вышли на его защиту, в этой ситуации, когда коллектив и руководитель на одной стороне, надо менять совет, а не руководителя“.

Александр пришел, чтобы в целом выразить протест против действующей власти. „Я против самоуправства, против того, чтобы всех своих приближенных расставлять по советам, они (депутаты горсобрания коалиционной фракции - ред.) используют город и его ресурсы с целью личного обогащения, у меня такое впечатление“, - говорит он.

„Я пришла получить ответы от городской власти: почему так срочно надо увольнять человека, когда информация появилась о нарушениях Кыргвеэ только сейчас, существует же презумпция невиновности, суд, если были серьезные нарушения, то где был совет больницы до этого? Не видел? Или было удобно не видеть?“ - также возмущенно говорит Марина, она медик, но работает в детском саду.

Активист Нарвы художник Вован Каштан пришел с плакатом „ОПГ „Нарва““, имея в виду фракцию „Нарва“. Для образности он надел на себя балаклаву. „Они делят места в городе, ставят своих людей туда, куда им нужно, теперь уже и в здравоохранение залезли“, - возмущается Каштан.

Совет проходит как обычно за закрытыми дверями. Кыргвеэ ждет. Накануне он неважно себя чувствовал, но решил, что должен быть обязательно на заседании. Двери открылись, он вошел. Примерно через 10 минут уже вышел.

Активисты на улице в это время, за 10 минут до начала совета, кричат, чтобы Алексей Евграфов вышел к народу и дал ответы на вопросы. Кто-то даже идет в здание, но по возвращении сообщает, что депутат не выйдет.

Доктор поднимается в ратушу, к кабинету, где начинает заседание совет. В совет входят пять человек, из них четверо - это представители лидирующей фракции „Нарва“ в горсобрании. В том числе в совете Алексей Евграфов, Вадим Орлов, Алексей Мяги и Екатерина Голубцова. В этот раз на нем присутствует и мэр Нарвы.

Действительно, сообщение о том, что Кыргвеэ планируют снять с должности появилось в понедельник, 26 февраля, а список претензий из 10 пунктов несколько дней спустя, 28 февраля, среди них - принятие Кыргвеэ решений об инвестициях в обход совета, нарушения финансовой дисциплины и закона о госпоставках, из-за чего больница заплатила штраф в размере 10 000 евро.

На вопрос „Насколько серьезными считаете обвинения?“ доктор спокойно отвечает, что вчера вечером услышал эти обвинения. „По сути, они тяжело трудились, чтобы найти что-то на меня, - продолжает Аго. - У каждого руководителя можно что-то найти, но зачем сразу казнить? Я работал честно, требовал честности и трудолюбия и от других. Я не чувствую за собой вины. В течение трех лет не ладились отношения с советом, у них нет понимания, что такое больница. Медицинская логика и финансовая логика - разные. Чтобы больница пришла к европейскому уровню, нужно время и особенный подход, за три года сделано много, люди стали иными, стали говорить по-эстонски, они не рабы, они согласны идти на бой, чтобы здесь была нормальная медицина“.

Я работал честно, требовал честности и трудолюбия и от других. Я не чувствую за собой вины. Аго Кыргвеэ

Спрашиваю, что по его мнению будет дальше с больницей, Аго отвечает: „Если будет работать этот же совет, то ничего хорошего не будет, они поставят марионетку, и все“.

В этот момент раздаются аплодисменты и ликующие возгласы. Появился Аго Кыргвеэ. К нему тут же бросаются и люди со словами поддержки, и журналисты с расспросами.

Аго рассказал, что теперь он планирует отдохнуть, а что дальше - пока не знает. Он еще раз отметил, что уважает тех, кто стоит на площади. „Они стоят за меня, за больницу и за свой город“, - акцентировал он. Аго сказал, что когда вернется из поездки, намерен обсудить ситуацию с юристом.

Он спускается вниз, где его приветствуют горожане. Когда после недолгого общения он уходит, молодые медсестры бегут вслед - обнять его.

В основном все митингующие расходятся с площади, а человек 30 поднимаются в ратушу к залу, где идет заседание. Интересно, что среди них как гимназисты, так и пенсионеры, как сотрудники больницы, так и горожане, которые не имеют отношения к медицине. Стучат в дверь. Тишина. Кричат, чтобы с ними поговорили. Тишина. Они минут 10 стоят с плакатами - и расходятся. Примерно в это же время, в 18:36, в редакцию приходит пресс-релиз о том, что назначен новый глава больницы. Им стал Юллар Ланно.

У больницы новый руководитель - Юллар Ланно

Около семи вечера, когда из ратуши ушли возмущенные горожане, а журналисты устали шутить по поводу, а вдруг члены совета ушли через черный ход, двери открылись. Мэр Нарвы Яан Тоотс и глава совета больницы Алексей Евграфов представили журналистам Юллара Ланно. Он дал интервью.

В частности Ланно рассказал, что в первую очередь намерен познакомиться с коллегами. „Я видел только нескольких человек, а их 700 человек, чтобы с ними поговорить, понять трудности и вопросы, надо слушать, анализировать, потом решать, что делать“, - сказал Ланно.

Он добавил, что в его задачи также входит следить за финансами государства, выделенными на строительство нового корпуса больницы, потому что есть четкий график, его нужно выдерживать. „Я не знал людей и не знал систему, когда начал работать в Департаменте здравоохранения, но если ты начинаешь с восторгом и оптимизмом, то все получается, я верю, что все будет позитивно и здесь“. Ланно также несколько раз повторил, что он вне политики. Как только он найдет, где жить, то переедет в Нарву.