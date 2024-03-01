Гомосексуальные мужчины теперь могут сдавать кровь наравне с гетеросексуальными донорами

По словам руководителя центра крови Региональной больницы Аве Леллеп, критерии рискованного сексуального поведения доноров крови за последние годы изменились во всем мире, в том числе и в Эстонии.

„В 2018 году в Эстонии постоянный запрет на сдачу крови для мужчин, имевших сексуальные отношения с другим мужчиной, был заменен на 12-месячное ограничение. Через несколько лет ограничения были вновь пересмотрены, и с учетом опубликованных по Эстонии эпидемиологических данных, а также совершенствования технологий тестирования донорской крови, было решено еще больше ослабить ограничения на сдачу крови для доноров с высоким уровнем рискованного поведения“, - сказала Леллеп и добавила: „Начиная с 2022 года мужчине разрешено сдавать кровь по истечении четырех месяцев с момента его последнего сексуального контакта с другим мужчиной“.

Поскольку во многих странах гомосексуальные мужчины могут сдавать кровь наравне с гетеросексуальными донорами, Эстонское общество трансфузионной медицины (ETMS) в прошлом году вернуло на повестку дня ограничения, связанные с рискованным поведением. Чтобы иметь возможность внедрить новые критерии отбора доноров в Эстонии, необходимо было заранее оценить влияние изменений на безопасность донорской крови. ETMS в сотрудничестве с эстонскими центрами крови провело анализ риска на основе методологии Европейского агентства лекарственных средств, в которой учитывалось наличие инфекций, передающихся через кровь, в оцениваемой группе, а также чувствительность и специфичность методов исследования, используемых для обследования доноров в центрах крови.

Результаты анализа риска показали, что остаточный риск в определенной степени увеличивается при добавлении в число доноров мужчин-гомосексуалов, но общая оценка риска передающихся через кровь вирусов (ВИЧ и гепатита) не меняется. Например, в условиях Эстонии вероятность погибнуть в автокатастрофе и получить удар молнией в несколько раз выше, чем вероятность заразиться ВИЧ или гепатитом при переливании крови.