В Латвии военные готовятся к созданию вдоль российской границы минных полей

По словам Пуятса, на латвийско-российской границе не наблюдается усиленного потока нелегальных мигрантов, но пограничники эпизодически встречают на границе граждан России или Беларуси, которых по признакам можно отнести к "военным лицам, участникам боевых действий".

"Они пытаются незаконно попасть в Латвию. Мы таких людей задерживали. В основном они врут, сказки рассказывают. Говорят противоречивые вещи. Они не раскрывают того, что приехали сюда, например, чтобы что-то поджигать или взрывать, но профиль свидетельствует как минимум о предыдущей принадлежности к спецслужбам" — заявил глава Госпогранохраны. Все эти лица были выдворены из Латвии.

Если ситуация на границе Латвии с Россией относительно спокойная, то дела на латвийско-белорусской границы обстоят немного по-другому. В зимние месяцы на границе Латвии с Беларусью было достаточно тихо, подчеркнул Пуятс. Тишина длилась около шести-семи недель, по этой причине был отменен усиленный режим охраны границы.

Однако глава Госпогранохраны отметил, что уже в среду, 28 февраля, пограничники зафиксировали 20 попыток незаконного пересечения границы, а несколько дней назад границу Латвии из Беларуси пыталась пересечь группа из 68 человек.

Кроме того, тех лица, которые хотели попасть в Финляндию и не смогли пересечь границу из-за закрытия КПП на финской стороне, вероятно, перенаправляют на границы Латвии, Литвы и Польши.

Госпогранохрана осознает, что Беларусь является сателлитом России и выполняет ее задачи. По словам Пуятса, это означает, что маршрут нелегальных мигрантов начинается в Москве, откуда они организованно попадают в Беларусь, а затем их с помощью белорусских спецслужб пытаются вытолкнуть в Латвию.

Пуятс сообщил, что были также констатированы попытки вывести из строя ИТ-системы на восточной границе Латвии. Были зафиксированы и попытки взять под контроль дроны, но противнику это не удалось сделать. "Мы с такими попытками сталкиваемся, и есть районы, где это происходит довольно регулярно", — добавил Пуятс.