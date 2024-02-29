Жужжание дронов, гул ракет и плач женщин. Как в Украине звучит война?
„Голос Америки“ выпустил подкаст, который позволяет слушателям хотя бы примерно понять, каково это - жить под обстрелами и воздушными тревогами. Стоит только закрыть глаза, и вы окажетесь за сотни километров - там, где жужжат дроны и взрываются снаряды.
Война принесла в Украину не только бесчисленные жертвы, разрушения, разлученные семьи и поломанные судьбы. Она изменила само звучание жизни в Украине. Даже если человек не находится на линии фронта или в оккупации, он каждый день, уже два года, слышит войну.
Слышит ее в свисте выбитых взрывной волной окон, в сигнале тревоги и ракетных обстрелах, слышит в тишине комендантского часа и в опустевших домах. Слышит в плаче детей и в молчании взрослых. В исчезнувших звуках мирной жизни, которые больше не слышны в городах Украины. Для этого выпуска мы поговорили со свидетелями войны в Украине. Некоторые из них провели в украинских городах несколько месяцев и уехали, но большинство до сих пор остаются под обстрелами. У них на всех – одна война, но для каждого у войны – свой голос.
Герои этого подкаста: Наталья, Киев Владимир, Киев Сергей, Киев Вадим, Киев Алексей, Киев Андрей, Киев Юлия, Одесса–Нью-Йорк Олег, Харьков Олег, Луганск–Бровары–Швеция Олена, Мариуполь—Киев.
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