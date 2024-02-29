Жужжание дронов, гул ракет и плач женщин. Как в Украине звучит война?

Война принесла в Украину не только бесчисленные жертвы, разрушения, разлученные семьи и поломанные судьбы. Она изменила само звучание жизни в Украине. Даже если человек не находится на линии фронта или в оккупации, он каждый день, уже два года, слышит войну.

Слышит ее в свисте выбитых взрывной волной окон, в сигнале тревоги и ракетных обстрелах, слышит в тишине комендантского часа и в опустевших домах. Слышит в плаче детей и в молчании взрослых. В исчезнувших звуках мирной жизни, которые больше не слышны в городах Украины. Для этого выпуска мы поговорили со свидетелями войны в Украине. Некоторые из них провели в украинских городах несколько месяцев и уехали, но большинство до сих пор остаются под обстрелами. У них на всех – одна война, но для каждого у войны – свой голос.