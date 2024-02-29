Bloomberg: В Украине опасаются, что войска РФ прорвут оборону к лету. Путин по-прежнему хочет захватить Киев

Пессимизм Киева и его союзников, отмечает агентство, нарастает уже несколько недель по мере того, как российские войска перехватывают инициативу на линии фронта. Потеря Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что оборона может не выдержать. Эти потери должны послужить тревожным сигналом для союзников Украины, заявил журналистам европейский чиновник.

По оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города Украины, в том числе Киев и Одессу. В случае оккупации Одессы Россия перекроет экспорт зерновых из Украины и получит выход к Приднестровью, которое уже попросило Москву о политической поддержке в противостоянии с властями Молдовы.

В зависимости от результатов текущей военной кампании, пишет агентство, Россия решит, продолжать ли ей медленное и упорное наступление или же накапливать ресурсы для более масштабного удара, чтобы прорвать украинские рубежи этим летом, заявил источник, близкий к руководству Украины.

Bloomberg добавляет, что после двух лет войны, истощившей российские силы, масштабное наступление по-прежнему остается вызовом для Кремля.

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