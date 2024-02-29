Что мы знаем о первых леди? С 8 марта в эстонском прокате фильм для милых дам

В общем, я ничего не знаю о первых леди стран. Фактически никаких. Что-то помню о Хилари Клинтон, что-то помню о Нэнси Рейган, что-то помню о Барбаре Буш, Мишель Обаме да Раисе Горбачёвой. Из наших – конечно, в первую очередь вспоминается скандал с Эвелин Ильвес. К своему стыду, я даже имени нашей нынешней первой леди не знаю.

А между тем, иногда они играют важную роль в политической истории своих стран. И чем меньше мы знаем о политической истории этих стран, тем более интересные открытия нас могут подстерегать. В дебютном фильме французской режиссёрки Леа Доменак вечная Катрин Денёв играет жену президента Жака Ширака Бернадетт. Бернадетт прошла довольно долгий и непростой путь от женщины, которую не признавала пресса и не критиковал только ленивый, до женщины, которая, по фильму, фактически единолично обеспечила мужу второй президентский срок, призвав под знамёна правящей партии огромное количество знаменитостей и простых людей – своим личным обаянием, непосредственностью и нежеланием подчиняться неписаным правилам политики.

Это фильм о тех ещё временах, когда Европа верила в годы и годы безбедного процветания, и единственными факторами риска были только успехи ультраправых, вроде Ле Пена, который тоже, надо сказать, по сравнению с дочуркой выглядит как ласковый и довольно беззубый тираннозавр. И во всём этом мире крутится провинциальный политик Бернадетт Ширак, крутится в нелепых устаревших нарядах, полностью подчиняется не только мужу, который постоянно норовит отправить её с глаз своих долой, но и собственной дочери, которая, как это принято во многих странах, руководит то ли французской ап-шечкой, то ли чем-то ещё таким подобным. „Мама, не высовывайся“, „Заткнись“, „Что это за наряд?“ - примерно такие реплики звучат в адрес Бернадетт в начале первого срока правления её мужа.