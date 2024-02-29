Что мы знаем о первых леди? С 8 марта в эстонском прокате фильм для милых дам
8 марта в эстонский прокат выходит фильм, который вскоре может стать французской классикой, ибо главную роль там исполняет великая Катрин Денев. Кинокритик и писатель П.И.Филимонов посмотрел новый фильм „Бернадетт“ и поделился своими впечатлениями в рецензии. Кстати, за билетами можно заглянуть сюда.
В общем, я ничего не знаю о первых леди стран. Фактически никаких. Что-то помню о Хилари Клинтон, что-то помню о Нэнси Рейган, что-то помню о Барбаре Буш, Мишель Обаме да Раисе Горбачёвой. Из наших – конечно, в первую очередь вспоминается скандал с Эвелин Ильвес. К своему стыду, я даже имени нашей нынешней первой леди не знаю.
А между тем, иногда они играют важную роль в политической истории своих стран. И чем меньше мы знаем о политической истории этих стран, тем более интересные открытия нас могут подстерегать. В дебютном фильме французской режиссёрки Леа Доменак вечная Катрин Денёв играет жену президента Жака Ширака Бернадетт. Бернадетт прошла довольно долгий и непростой путь от женщины, которую не признавала пресса и не критиковал только ленивый, до женщины, которая, по фильму, фактически единолично обеспечила мужу второй президентский срок, призвав под знамёна правящей партии огромное количество знаменитостей и простых людей – своим личным обаянием, непосредственностью и нежеланием подчиняться неписаным правилам политики.
Это фильм о тех ещё временах, когда Европа верила в годы и годы безбедного процветания, и единственными факторами риска были только успехи ультраправых, вроде Ле Пена, который тоже, надо сказать, по сравнению с дочуркой выглядит как ласковый и довольно беззубый тираннозавр. И во всём этом мире крутится провинциальный политик Бернадетт Ширак, крутится в нелепых устаревших нарядах, полностью подчиняется не только мужу, который постоянно норовит отправить её с глаз своих долой, но и собственной дочери, которая, как это принято во многих странах, руководит то ли французской ап-шечкой, то ли чем-то ещё таким подобным. „Мама, не высовывайся“, „Заткнись“, „Что это за наряд?“ - примерно такие реплики звучат в адрес Бернадетт в начале первого срока правления её мужа.
Всё это ровно до тех пор, пока она не решает, что с неё хватит, и с помощью дельного сотрудника собственной пресс-службы, которого она очаровывает первым, собирается переменить знак восприятия себя в обществе, если так можно выразиться. И преуспевает в этом, да так, что и в фильме восприятие персонажей меняется на диаметрально противоположное, и если в начале картины Денёв играла немного комическую старуху не в себе, то к концу явным идиотом уже выглядит сам, собственно, Жак Ширак (в исполнении Мишеля Вийермоза).
Фильм получился достаточно лёгкий. Ширак провёл Францию сквозь своё правление без каких-либо видимых потрясений, даже наоборот, именно в его эпоху страна выиграла свой первый чемпионат мира по футболу, и режиссёрка не нагнетает излишнего и исторически не обоснованного драматизму, за что её можно только похвалить.
Но вот от Катрин Денёв в роли Бернадетт Ширак остаётся (я сейчас это скажу вслух) двойственное впечатление. С одной стороны, это, конечно, мощная актриса, и она не способна не найти каких-то красок для очеловечивания своей героини, для того, чтобы зритель проникся к ней симпатией и всячески возлюбил. С другой стороны, чуть-чуть мешает несколько обстоятельств. Реальная Бернадетт была на год младше мужа. Актриса Денёв почти на 20 лет старше Вийермоза – и это, к сожалению, заметно, и это, к сожалению, делает их кинематографические отношения немного условностью. В начале фильма нам показывают настоящую Бернадетт, которая тут же сменяется на картине не похожей на неё внешне Денёв, и это тоже требует некоторого привыкания.
В итоге, кажется, мы имеем бенефис убедительной и вечно молодой Катрин Денёв в роли Катрин Денёв, изображающей первую леди Франции, случайно почему-то под другим именем. Но фильм, конечно, весёлый.
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