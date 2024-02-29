ВИДЕО | Несмотря на протесты медиков и горожан Нарвы, Аго Кыргвеэ сняли с поста руководителя Нарвской больницы(19)
В 17.00 на Ратушной площади Нарвы начался митинг, организованный медиками в поддержку действующего главы Нарвской больницы. Несмотря на это, совет больницы все же решил снять Аго Кыргвеэ с поста руководителя главного медицинского учреждения Нарвы.
Совет Нарвской больницы на внеочередном заседании в четверг освободил члена правления Аго Кыргвеэ от занимаемой должности в связи с нарушением им финансовой дисциплины, в качестве нового руководителя больницы совет утвердил Юллара Ланно. Совет Нарвской больницы планирует ввести в правление нового члена, чтобы минимизировать кадровые риски в руководстве медицинским учреждением. Также, исходя из закона, в ЦУ „Нарвская больница“ будет учрежден аудиторский комитет.
Нарвская больница стоит на пороге нового этапа развития
„Я благодарю Аго Кыргвеэ за вклад в руководство больницей. Аго Кырвеэ – уважаемый врач, за три года он проделал большую работу, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи в Нарве. Однако, к сожалению, с его стороны также имели место злоупотребление служебным положением и нарушение финансовой дисциплины. В связи с этим совет принял решение освободить Аго Кыргвеэ от занимаемой должности и назначить нового руководителя больницы. О нарушениях со стороны Аго Кыргвеэ мы намерены сообщить в полицию. Нового руководителя Нарвской больницы мы были вынуждены найти в срочном порядке, так как правление больницы состоит из одного члена, а учреждение не может работать без руководителя“, - сказал председатель совета ЦУ „Нарвская больница“ Алексей Евграфов.
Сейчас, по словам Алексея Евграфова, Нарвской больнице предстоит реализация нескольких масштабных проектов, поэтому возглавить ее должен человек, имеющий соответствующий опыт. „Начать проектирование пристройки к зданию больницы необходимо как можно скорее, чтобы было возможно начать строительство уже в следующем году. Затем необходимо продолжить реновацию здания больницы. Юллар Ланно обладает соответствующими компетенциями и опытом как в частном, так и публичном секторе. Имеющий также опыт кризисного управления Юллар Ланно зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель“, - отметил Алексей Евграфов.
По словам Юллара Ланно, Нарвская больница стоит на пороге нового этапа развития, поэтому предложение возглавить больницу и превратить ее в медицинское учреждение нового поколения - серьезный вызов и большая ответственность. „Коллектив больницы хорошо зарекомендовал себя как в вызванный пандемией коронавируса кризис, так и другие сложные периоды, я верю, что совместными усилиями возможно быстро продвинуться в развитии. Самое важное – всестороннее сотрудничество, так как для создания больницы и модели обслуживания нового поколения необходимы целенаправленные решения и командная работа“, - сказал Юллар Ланно.
Юллар Ланно окончил медицинский факультет Тартуского университета, работал в Клинике Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больнице, Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Центральной больнице Хельсинкского университета, нидерландском концерне по исследованию лекарств Stickares и в предприятии по производству медицинских товаров Instrumentarium OY. Юллар Ланно 14 лет работал директором Эстонского института судебной экспертизы, был членом рабочей группы Министерства внутренних дел во время председательства Эстонии в Совете ЕС, был генеральным директором Департамента здоровья, руководил строительством первой в Таллинне онкологической больнице, основанной на частном капитале. Под руководством Юллара Ланно в Таллинне появились Центр здоровья „Мериметса“, где оказываются медицинские услуги первичного уровня и услуги врачей-специалистов, а также главное здание Эстонского института судебной экспертизы.
"Не позволяйте никому никогда садиться вам на голову"
В четверг утром несколько источников RusDelfi сообщили, что глава Нарвской больницы Аго Кыргвеэ из-за резкого ухудшения самочувствия вынужден был обратиться в Клинику Тартуского университета. Позже представитель больницы Дарья Давыдовская подтвердила, что Кыргвеэ не сможет вернуться из Тарту, куда уехал вчера вечером, из-за того, что ему понадобилась медицинская помощь. Однако сам Кыргвеэ уже в обед вернулся в Нарву, чтобы лично присутствовать при своем увольнении.
Незадолго до 18.00 Кыргвеэ вышел к поддерживающем его и сказал, что очень хорошо, когда люди не сидят сложа руки, и что сила - в единстве. „Не позволяйте никому никогда садиться вам на голову, в том числе новому руководителю, если у него не будет достаточно компетенции“, - пошутил Кыргвеэ.
Напомним, что 26 февраля председатель совета Нарвской больницы и депутат Рийгикогу Алексей Евграфов прислал в канцелярию Нарвской больницы письмо, в котором указано, что в четверг, 29 февраля, пройдет внеочередное собрание совета, на котором в числе прочих рассмотрят вопрос снятия с должности Аго Кыргвеэ, который руководит больницей с апреля 2021 года.
Как стало известно RusDelfi, на прошлой неделе из совета больницы был отозван единственный медик - Алар Ирс. В совет больницы входят, помимо председателя Алексея Евграфова, депутаты от правящей фракции „Нарва“ Нарвского горсобрания Екатерина Голубцова, Алексей Мяги, Вадим Орлов и недавно введенная в совет представитель Министерства социальных дел Реэна Мюллер.
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