ВИДЕО | Несмотря на протесты медиков и горожан Нарвы, Аго Кыргвеэ сняли с поста руководителя Нарвской больницы

По словам Юллара Ланно, Нарвская больница стоит на пороге нового этапа развития, поэтому предложение возглавить больницу и превратить ее в медицинское учреждение нового поколения - серьезный вызов и большая ответственность. „Коллектив больницы хорошо зарекомендовал себя как в вызванный пандемией коронавируса кризис, так и другие сложные периоды, я верю, что совместными усилиями возможно быстро продвинуться в развитии. Самое важное – всестороннее сотрудничество, так как для создания больницы и модели обслуживания нового поколения необходимы целенаправленные решения и командная работа“, - сказал Юллар Ланно.

Сейчас, по словам Алексея Евграфова, Нарвской больнице предстоит реализация нескольких масштабных проектов, поэтому возглавить ее должен человек, имеющий соответствующий опыт. „Начать проектирование пристройки к зданию больницы необходимо как можно скорее, чтобы было возможно начать строительство уже в следующем году. Затем необходимо продолжить реновацию здания больницы. Юллар Ланно обладает соответствующими компетенциями и опытом как в частном, так и публичном секторе. Имеющий также опыт кризисного управления Юллар Ланно зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель“, - отметил Алексей Евграфов.

„Я благодарю Аго Кыргвеэ за вклад в руководство больницей. Аго Кырвеэ – уважаемый врач, за три года он проделал большую работу, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи в Нарве. Однако, к сожалению, с его стороны также имели место злоупотребление служебным положением и нарушение финансовой дисциплины. В связи с этим совет принял решение освободить Аго Кыргвеэ от занимаемой должности и назначить нового руководителя больницы. О нарушениях со стороны Аго Кыргвеэ мы намерены сообщить в полицию. Нового руководителя Нарвской больницы мы были вынуждены найти в срочном порядке, так как правление больницы состоит из одного члена, а учреждение не может работать без руководителя“, - сказал председатель совета ЦУ „Нарвская больница“ Алексей Евграфов.

Совет Нарвской больницы на внеочередном заседании в четверг освободил члена правления Аго Кыргвеэ от занимаемой должности в связи с нарушением им финансовой дисциплины, в качестве нового руководителя больницы совет утвердил Юллара Ланно. Совет Нарвской больницы планирует ввести в правление нового члена, чтобы минимизировать кадровые риски в руководстве медицинским учреждением. Также, исходя из закона, в ЦУ „Нарвская больница“ будет учрежден аудиторский комитет.

Юллар Ланно окончил медицинский факультет Тартуского университета, работал в Клинике Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больнице, Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Центральной больнице Хельсинкского университета, нидерландском концерне по исследованию лекарств Stickares и в предприятии по производству медицинских товаров Instrumentarium OY. Юллар Ланно 14 лет работал директором Эстонского института судебной экспертизы, был членом рабочей группы Министерства внутренних дел во время председательства Эстонии в Совете ЕС, был генеральным директором Департамента здоровья, руководил строительством первой в Таллинне онкологической больнице, основанной на частном капитале. Под руководством Юллара Ланно в Таллинне появились Центр здоровья „Мериметса“, где оказываются медицинские услуги первичного уровня и услуги врачей-специалистов, а также главное здание Эстонского института судебной экспертизы.

"Не позволяйте никому никогда садиться вам на голову"

В четверг утром несколько источников RusDelfi сообщили, что глава Нарвской больницы Аго Кыргвеэ из-за резкого ухудшения самочувствия вынужден был обратиться в Клинику Тартуского университета. Позже представитель больницы Дарья Давыдовская подтвердила, что Кыргвеэ не сможет вернуться из Тарту, куда уехал вчера вечером, из-за того, что ему понадобилась медицинская помощь. Однако сам Кыргвеэ уже в обед вернулся в Нарву, чтобы лично присутствовать при своем увольнении.

Незадолго до 18.00 Кыргвеэ вышел к поддерживающем его и сказал, что очень хорошо, когда люди не сидят сложа руки, и что сила - в единстве. „Не позволяйте никому никогда садиться вам на голову, в том числе новому руководителю, если у него не будет достаточно компетенции“, - пошутил Кыргвеэ.

Напомним, что 26 февраля председатель совета Нарвской больницы и депутат Рийгикогу Алексей Евграфов прислал в канцелярию Нарвской больницы письмо, в котором указано, что в четверг, 29 февраля, пройдет внеочередное собрание совета, на котором в числе прочих рассмотрят вопрос снятия с должности Аго Кыргвеэ, который руководит больницей с апреля 2021 года.

Как стало известно RusDelfi, на прошлой неделе из совета больницы был отозван единственный медик - Алар Ирс. В совет больницы входят, помимо председателя Алексея Евграфова, депутаты от правящей фракции „Нарва“ Нарвского горсобрания Екатерина Голубцова, Алексей Мяги, Вадим Орлов и недавно введенная в совет представитель Министерства социальных дел Реэна Мюллер.

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