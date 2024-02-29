МНЕНИЕ | Криштафович: „Если человек сознательно оставляет себе паспорт РФ, имея возможность сменить гражданство, то ему нельзя доверять“

Право голоса на муниципальных выборах должно предоставляться иностранцам на основе паритета, то есть только гражданам тех стран, в которых граждане Эстонии тоже имеют такое право. В противном случае подобная практика приводит к злоупотреблениям и создаёт предпосылки для вмешательства в нашу политическую систему недружественных стран
Поэтому положение конституции, согласно которому право голоса на местных выборах предоставляется всем иностранцам, проживающим на данной территории, нужно изменить. Я придерживаюсь мнения, что авторы конституции прямо оставили за законодателем свободу решать, кому из иностранцев и на каких условиях предоставлять это право, поскольку определили, что это право регулируется отдельным законом. Но поскольку среди юристов возникла дискуссия, как трактовать эту норму, то для абсолютной правовой определённости нужно изменить текст основного закона.
Когда в России установится нормальная власть, с которой можно будет заключать договоры, к вопросу права голос для россиян можно будет вернуться.
Самую большую группу избирателей, которых затронет это изменение, составляют граждане Российской Федерации. Важно подчеркнуть, что граждане Эстонии, постоянно проживающие в России, никогда не имели права голоса на местных выборах в этой стране, так как это право предоставляется в России на основании двусторонних международных договоров. Соответствующие договоры РФ имеет с Беларусью, Кыргызстаном и Туркменистаном.
Я не считаю правильным предоставлять право голоса гражданам РФ на выборах в местные самоуправления Эстонии в одностороннем порядке. Когда в России установится нормальная власть, с которой можно будет заключать договоры, к этому вопросу можно будет вернуться. До этого времени граждане России должны быть отстранены от наших выборов. То же самое касается и граждан Беларуси.
В Европе мы всегда стремились создать максимально безбарьерную среду для перемещений, поэтому электоральные права иностранцев на муниципальном уровне старались поощрять. Эта практика безусловно позитивная, однако, если через неё на наши выборы не пытается влиять государство-террорист. В 1992 году Россия как государство-террорист совсем не рассматривалась, а сегодня она вместе с Беларусью стоит в одном ряду с Ираном, Сирией, Кубой и КНДР.
Право иностранцев свободно голосовать на местных выборах вовсе не является широко распространённой практикой. Например, в США только недавно такое право появилось у обладателей грин-карт в штате Нью-Йорк, что связывают с популярностью Демократической партии среди иммигрантов. Однако, большинство штатов пока за этим примером не последовали.
В Эстонии мы безусловно столкнёмся с тем, что право голоса потеряет около 69 тысяч иностранцев (68 тысяч граждан РФ и тысяча граждан Беларуси). Это довольно много, и среди них есть некоторое количество людей (по опросам, к сожалению, далеко не большинство), которые после атаки Кремля на суверенную Украину осудили диктаторский режим в стране своей гражданской принадлежности.
Для этих людей остаётся опция отказа от российского гражданства и вступление в гражданство Эстонии, что давно уже пора было сделать, а сейчас вообще самое время. Если человек сегодня сознательно оставляет у себя паспорт РФ, имея возможность получить гражданство страны, в которой он фактически постоянно проживает, то для меня это сигнал, что ему нельзя доверять в вопросе формирования власти в Эстонии ни на каком уровне.
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