МНЕНИЕ | Криштафович: „Если человек сознательно оставляет себе паспорт РФ, имея возможность сменить гражданство, то ему нельзя доверять“

Право голоса на муниципальных выборах должно предоставляться иностранцам на основе паритета, то есть только гражданам тех стран, в которых граждане Эстонии тоже имеют такое право. В противном случае подобная практика приводит к злоупотреблениям и создаёт предпосылки для вмешательства в нашу политическую систему недружественных стран

Поэтому положение конституции, согласно которому право голоса на местных выборах предоставляется всем иностранцам, проживающим на данной территории, нужно изменить. Я придерживаюсь мнения, что авторы конституции прямо оставили за законодателем свободу решать, кому из иностранцев и на каких условиях предоставлять это право, поскольку определили, что это право регулируется отдельным законом. Но поскольку среди юристов возникла дискуссия, как трактовать эту норму, то для абсолютной правовой определённости нужно изменить текст основного закона.

Когда в России установится нормальная власть, с которой можно будет заключать договоры, к вопросу права голос для россиян можно будет вернуться.

Самую большую группу избирателей, которых затронет это изменение, составляют граждане Российской Федерации. Важно подчеркнуть, что граждане Эстонии, постоянно проживающие в России, никогда не имели права голоса на местных выборах в этой стране, так как это право предоставляется в России на основании двусторонних международных договоров. Соответствующие договоры РФ имеет с Беларусью, Кыргызстаном и Туркменистаном.

Я не считаю правильным предоставлять право голоса гражданам РФ на выборах в местные самоуправления Эстонии в одностороннем порядке. Когда в России установится нормальная власть, с которой можно будет заключать договоры, к этому вопросу можно будет вернуться. До этого времени граждане России должны быть отстранены от наших выборов. То же самое касается и граждан Беларуси.