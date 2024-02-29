Соратники Навального сообщили, что ритуальные службы отказываются везти тело политика к церкви, где пройдет отпевание

«Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состояться просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли», — пишут соратники Навального.

По словам бывшего главы штабов Навального Леонида Волкова, всем водителям катафалков «звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они не забирали из морга и никуда не везли». «Это чистой воды безумие. Одного этого достаточно, чтобы Путин, Собянин и все их приспешники горели в аду», — написал Волков.

28 февраля соратники Навального сообщили, что отпевание политика пройдет в церкви иконы Божией Матери „Утоли моя печали“ в Марьино 1 марта в 14:00. После этого Навального похоронят на Борисовском кладбище.

Накануне похорон территорию у кладбища начали патрулировать полицейские. У входа приготовлены металлические заграждения. Такие же заграждения привезли к церкви, где пройдет отпевание.

Кроме того, как пишет Sota, в церкви расклеили плакаты о запрете аудио- и видеозаписи, а над царскими вратами алтаря начали монтировать видеокамеру, передает „Медуза“.

На подходе к церкви, как сообщает журналист Sota, выставляют металлические заборы. Журналист Александр Плющев пишет, что ограждения также начали свозить к дому в Марьино, где жил Алексей Навальный.

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