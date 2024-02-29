В Нарве проанализировали ситуацию с учителями и готовность к переходу. Но цифры пока не назвали: требуются уточнения

Пока 22 февраля на сессии горсобрания было принято решение ходатайствовать о частичном обучении на русском языке в следующем учебном году детей с особыми образовательными потребностями в школах и детских садах. Эта возможность предусмотрена в законе. Вопрос отсрочки более глобальной депутаты обсудят только в марте. Впрочем, Министерство образования уже ясно дало понять, что все, что выходит за рамки закона, рассмотрено положительно не будет.

Вчера, 28 февраля, по словам Ларисы Дегель, заведующей Отделом культуры, итоги анализа были представлены для внутреннего обсуждения директорам школ и детских садов. „Обсуждение длилось более четырех часов, в ходе обсуждения выявлены вопросы, требующие уточнения“, - сказала RusDelfi Дегель. По этой причине, как отметила Лариса Дегель, публично результаты анализа будут представлены предположительно к 11 марта. Предварительно известно, что если в школах получится решить вопрос с учителями, владеющими С1, в тех классах, которые должны перейти на эстонский язык обучения уже с сентября этого года, то ситуация в детских садах более критична. Но без опоры на цифры реальную ситуацию описать сложно.

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