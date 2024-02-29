Европарламент принял резолюцию в связи с убийством Навального. В ней открыто поставлена под вопрос легитимность президента Путина

Правительство России и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за убийство их главного оппонента Алексея Навального, и в таких обстоятельствах есть основания поднять вопрос легитимности Владимира Путина.

Европарламент выражает соболезнования семье Алексея Навального и его коллегам, а также „его бесчисленным сторонникам по всей России“, и выражает поддержку Юлии Навальной в ее стремлении продолжить работу, начатую ее мужем, — как и Фонду борьбы с коррупцией, который основал Алексей Навальный.

Выражает уважение Алексею Навальному как политическому лидеру, который „благодаря своей отваге, харизме и способности объединять людей достиг того, чего другие пытались достичь, но удалось это немногим“.

Европарламент призывает власти России позволить семье Алексея Навального захоронить его тело в том порядке, как пожелают его родные, а также требует „независимого и прозрачного международного расследования точных обстоятельств смерти Алексея Навального и установления ответственных“.

Европарламент требует привлечь к ответственности „политическое руководство России“ и ввести санкции против людей, причастных к уголовному преследованию Алексея Навального.

Европарламент выражает солидарность со всеми людьми в России и за ее пределами, кто, несмотря на „тоталитарные репрессии“, продолжает „говорить правду и борется за демократическое и мирное будущее для России“.

Осуждает эскалацию нарушений прав человека со стороны российского режима и осуждает продолжающиеся репрессии против критиков правительства, правозащитников, антивоенных и экологических активистов и независимых журналистов, а также усиление подавления ЛГБТК-сообществ. Призывает Совет ООН по правам человека провести немедленное расследование заключений, пыток и убийств политических оппонентов; подчеркивает, что убийство Алексея Навального служит суровым напоминанием о срочной необходимости противодействовать репрессивной политике, проводимой российским режимом, и занять решительную позицию против таких действий.

Европарламент требует немедленно и без каких-либо условий освободить в России всех политических заключенных. Среди них Владимир Кара-Мурза, Юрий Дмитриев, Илья Яшин, Алексей Горинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Вадим Останин, Даниэль Холодный, Виктория Петрова, Мария Пономаренко, Саша Скочиленко, Светлана Петрийчук, Женя Беркович, Дмитрий Иванов, Иоанн Курмояров, Игорь Барышников, Дмитрий Талантов, Алексей Москалев и Иван Сафронов.

Европарламент призывает российские власти „немедленно прекратить применение пыток“.

Призывает активизировать усилия по поиску реальных способов освобождения наиболее пострадавших политических заключенных, особенно имеющих заболевания или подвергавшихся пыткам, — включая вариант возможного обмена заключенными.

Призывает российские власти „немедленно освободить сотни задержанных, которые мирно отдавали дань памяти Алексею Навальному“.

Призывает отменить репрессивные законы, включая те, которые подразумевают „цензуру правдивой информации об агрессивной войне России против Украины“, а также законы о так называемых „иностранных агентах“ и „нежелательных организациях“.

Призывает государства-члены ЕС расширить и облегчить программу выдачи гуманитарных виз для российских правозащитников, демократических активистов и независимых журналистов, которым грозит политическое преследование.

Призывает избегать необоснованного и непропорционального применения ограничительных мер в отношении лиц, ищущих убежища от действующего российского правительства и борющихся против него.

Призывает упростить для российских диссидентов процессы регистрации организаций и юридических лиц в ЕС, открытие банковских счетов и осуществление других административных потребностей, чтобы они могли продолжить свою работу в изгнании.

Осуждает „империалистическую и неоколониальную политику российского режима“ и самым решительным образом осуждает продолжающуюся агрессивную войну России против Украины; вновь заявляет, что Евросоюз и его партнеры-единомышленники во всем мире должны продолжать политическую, экономическую и военную поддержку Украины.