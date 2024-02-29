Правда ли, что Владимир Зеленский грозился вернуть всех украинских мужчин с Запада?

Проблема нехватки живой силы стоит перед украинской армией практически с самого начала полномасштабного российского вторжения. В конце ноября 2023 года советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко охарактеризовал дефицит солдат как «огромный» и заявил, что нужно проводить ротацию и подтягивать резервы. А чуть позже сам Зеленский во время пресс-конференции уточнил: командование ВСУ предлагает дополнительно мобилизовать ещё 450 000 — 500 000 человек. Тем не менее всеобщая мобилизация, объявленная в стране 24 февраля 2022 года, по сей день продолжается по той же схеме — совсем недавно Зеленский заявил, что ужесточать её не будут до конца аудита вооружённых сил, который должен провести новый главком ВСУ Александр Сырский.