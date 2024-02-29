Правда ли, что Владимир Зеленский грозился вернуть всех украинских мужчин с Запада?
В конце февраля 2024 года Сеть обошёл скриншот эмоционального твита, якобы сделанного президентом Украины. Мы проверили, подлинный ли этот скриншот.
Если верить скриншоту, в англоязычном твите Зеленского говорилось: „Я подпишу указ, который потребует от всех западных стран депортировать проживающих там украинских мужчин обратно в Украину. Нам нужно больше мужчин для борьбы, а вы, ребята, тусуетесь и курите кальян в других странах? Если мы приложим общие усилия, эта война закончится через неделю“.Заявление, якобы появившееся на странице Зеленского в X, распространили такие российские СМИ, как „Подоляка“, „Лента новостей Херсона“ и „ВК Пресс“. Оно также разошлось на платформе Telegram — в частности, через каналы „Саня во Флориде“ (450 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (228 000), „Дядя Слава“ (184 000), „Zлой пруф“ (166 000), „Путин в Telegram“ (157 000) и Voblya (138 000).
Проблема нехватки живой силы стоит перед украинской армией практически с самого начала полномасштабного российского вторжения. В конце ноября 2023 года советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко охарактеризовал дефицит солдат как «огромный» и заявил, что нужно проводить ротацию и подтягивать резервы. А чуть позже сам Зеленский во время пресс-конференции уточнил: командование ВСУ предлагает дополнительно мобилизовать ещё 450 000 — 500 000 человек. Тем не менее всеобщая мобилизация, объявленная в стране 24 февраля 2022 года, по сей день продолжается по той же схеме — совсем недавно Зеленский заявил, что ужесточать её не будут до конца аудита вооружённых сил, который должен провести новый главком ВСУ Александр Сырский.
Официальный аккаунт президента Украины в X — @ZelenskyyUa. По состоянию на 27 февраля на странице, которую Зеленский ведёт на английском языке, отсутствуют публикации, хоть чем-то напоминающие искомую. Нет новости о его громком заявлении и на сайтах украинских СМИ. При этом недоумение вызывает сама формулировка будущего законодательного акта: «Указ, который потребует от всех западных стран депортировать…» Действие указа президента Украины не может распространяться на иностранные государства.
Также бросается в глаза то, что фамилия главы украинского государства на вирусном скриншоте и в официальном аккаунте пишется по-разному: Зеленьский и Зеленський соответственно. Кроме того, в ID второго аккаунта после фамилии идёт нижнее подчёркивание.
Всё дело в том, что первоисточник информации — другой X-аккаунт, @Zelenskyy_Uaa, где публикация появилась 26 февраля в 03:57 по московскому времени и была подхвачена российскими и пророссийскими Telegram-каналами. Эта страница прямо подаётся как сатирическая — полное название аккаунта выглядит как «Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленьский (joke)», а в описании стоит Parody account. Страница лже-Зеленского полна несерьёзных публикаций.
Согласно данным сервиса TGStat, первым в Telegram этот скриншот спустя около часа после выхода оригинального твита опубликовал канал «Саня во Флориде» (более 3000 репостов), не раз уличённый фактчекерами «Проверено» в распространении недостоверной информации об Украине.
В тот же день на скриншот отреагировали в «Центре противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Там заявили, что это «очередной фейк российских пропагандистов», призванный «распространить панику и посеять раздор среди украинской диаспоры и подорвать доверие к украинской власти». И хотя новость действительно распространили многие пропагандистские каналы, в терминах «Проверено» это не фейк, а политическая сатира.
Итог: Фейк