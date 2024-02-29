ВИДЕО | „Бросай пить - вставай на лыжи“: в ходе обращения к Федеральному собранию Путин вспоминал шутки и пригрозил Западу

В России к этому обращению Путина - повышенное внимание. Его даже транслируют на улицах городов. Показывают обращение даже в кинотеатрах, впрочем пришли туде в основном журналисты, сообщает Meduza .

Не обошлось и без странных поговорок , которые Путин так любит вставлять в свою речь. „Каждый помнит эту шутку: „Бросай пить — вставай на лыжи“. Вот сейчас самое время“ - заявил Путин, говоря о важности спорта и здравоохранении.

Также Путин высказадся по поводу „традиционных ценностей“ . По его словам, главное предназначение семьи — это рождение и воспитание детей, продолжение семьи, а США толкают целые народы к вымиранию и вырождению. Таким образом Путин подошел в к проблеме бедности - он сообщил, что по итогам прошлого года количество людей за чертой бедности составило 13,5 млн человек. Несмотря на то, что буквально несколько минут назад Путин призывал россиян создавать многодетные семьи, он признал, что проблема бедности затрагивает 9% населения, а среди многодетных семей — более 30%. Впрочем, он заверил, что теперь-то все изменится, и анонсировал меры по поддержке семей с детьми.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса будут отправлены на территорю Украины.

Также Путин отреагировал на опасения со стороны европейских стран, что на них могут напасть . Заверил, что это неправда, однако тут же прибегнул к угрозам. „Говорят, что Россия собирается напасть на Европу - несут бред. А сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Теперь заговорили о возможности отправки своих контингентов на территорию Украины. Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для них будут гораздо трагичнее“.

В ходе выступления Путин традиционно заявил, что „не мы начали эту войну на Донбассе, но мы ее закончим, чтобы искоренить нацизм“, „РФ никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела“, а „стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности“.

На трансляцию попала даже реакция кое-кого из зрителей.

После ряда заявлений об изменениях в социальной сфере, Путин перешел к экономике страны и начал со сравнения России со „странами Запада“ - конечно, не в пользу последних. По словам Путина, темп роста экономики в России выше, чем в странах Евросоюза и в среднем по миру, и экономика России - крупнейшая в Европе по ВВП и пятая в мире. Таким образом, президент России заключил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен увеличиться до 35 тысяч рублей около (355 евро). По мнению Путина, огромную роль в этом сыграл „фундаментальный запас прочности“, который был якобы сделан в последние десятилетия.

Кроме того, Путин высказался по поводу замороженных активов российских бизнесменов. „Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж, где можно „все потерять“. Мы недавно встречаелись с коллегами из бизнеса, думали, как бы им помочь вытащить хоть что-то оттуда [из западных стран]. А не надо туда уводить - чтобы не думать, как доставать потом! Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы“.

В своей речь Путин коснулся даже возможной амнистии - правда, речь идет не о политических заключенных. Он поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые „были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, а также разрешить оформлять кредитные каникулы раз в пять лет на полгода без ухудшения кредитной истории“.

Неожиданно Путин коснулся и очередей на границах - пожаловался на то, что время ожидания водителей слишком большое. „Типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут“ - к такому заеключению пришел Путин.

В конце концов Путин коснулся в своей речи и „ветеранов СВО“. Он сказал, что такие люди должны, ни много ни мало, определять будущее страны.

„Они не кичатся, не произносят громких слов. Таким людям точно можно доверить Россию. Слово „элита“ во многом себя дискредитировало. Те, кто набил карман в 90-е - не элита. Подлинная, настоящая элита - те кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России“. После этого Путин перечислил образовательные льготы, которые будут даваться воевавшим.

В конце речи Путин заявил, что исполнение все тех амбициозных планов, которые были озвучены в ходе выступления, зависят от военных, которые сейчас находятся в Украине.

В зале, пишет ТАСС, кроме депутатов и сенаторов находятся глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, доверенное лицо Путина Артем Жога, боксер Николай Валуев, режиссер и пропагандист Карен Шахназаров и другие.

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