Аго Кыргвеэ после обращения к врачу из-за плохого самочувствия вернулся в Нарву, чтобы присутствовать при своем увольнении(32)
В четверг утром несколько источников RusDelfi сообщили, что глава Нарвской больницы Аго Кыргвеэ из-за резкого ухудшения самочувствия вынужден был обратиться в Клинику Тартуского университета. Позже представитель больницы Дарья Давыдовская подтвердила, что Кыргвеэ не сможет вернуться из Тарту, куда уехал вчера вечером, из-за того, что ему понадобилась медицинская помощь. Однако сам Кыргвеэ уже в обед вернулся в Нарву, чтобы лично присутствовать при своем увольнении.
„Он собирался обязательно быть на заседании лично, но неожиданно почувствовал себя плохо и обратился к врачу в Тарту“, - прокомментировали RusDelfi в Нарвской больнице.
Кыргвеэ посчитал, что ухудшение здоровья не повод не вернуться в Нарву, поэтому на заседании совета присутствовать намерен.
Сегодня же утром на встречу на встречу с медиками пришел мэр Нарвы Яан Тоотс.
„Мы благодарим его, что нашел время прийти и ответить на наши вопросы“, - сообщили RusDelfi медики.
Заседание совета больницы во главе с Алексеем Евграфовым состоится сегодня вечером в Нарвской Ратуше. С 17 до 19 часов на площади перед ратушей запланирован мирный пикет медиков и пожелавших присоединиться к ним жителей города. Объявленная причина отставки Кыргвеэ - нарушение финансовой дисциплины Нарвской больницы. Сам глава больницы считает это решение политическим.
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