Баскетболист сборной Эстонии снова оказался в заявке на матч НБА

Клуб Дрелла в ночь со среды на четверг обыграл в овертайме „Кливленд Кавальерс“ со счетом 132:123. После того как основное время закончилось со счетом 103:103, „Чикаго Буллз“ выиграл дополнительное время со счетом 29:20.

Лучшим в составе „Чикаго Буллз“ стал Демар Дерозан, набравший 35 очков. Никола Вучевич набрал 24 очка, а Айо Досунму - 21.

Помимо Дрелла, игрового времени также не получили Адама Саного и Эндрю Фанк.

На данный момент „Буллз“ занимают девятое место в Восточной конференции с 28 победами и 31 поражением.

31 января „Чикаго Буллз“ на своей площадке уступил „Торонто Рэпторс“ - 107:118. Хенри Дрелл, который впервые был включен в заявку команды на игру, также просидел весь матч на скамейке запасных.

Если Дрелл выйдет на площадку в составе „Буллз“, он станет вторым эстонцем, который сыграет в НБА. В период с 1996 по 1998 год Мартин Мюйрсепп провел в НБА в общей сложности 83 матча, набирая в среднем 4,7 очка и совершая 2,2 подбора. Мартин Мюйрсепп выступал за команды „Майами Хит“ и „Даллас Маверикс“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.